Otomobil tarlaya uçtu, 1 yaralı

Yaklaşık 10 Metre Yükseklikten Tarlaya Düşüş
Kaza, Bolu'dan Mudurnu istikametine seyir halindeyken yaşandı. Sürücü İsmail M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre aşağıdaki bir tarlaya düştü. Tarlada yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, nihayetinde durabildi.
Yaralı Sürücüye İlk Müdahale Yoldan Geçenlerden
Kazayı gören diğer sürücüler, hemen yaralı İsmail M.'ye yardım için koştular. Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmail M.'nin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.
Kaza Sonrası Tarlaya Uçan Otomobil Kurtarıldı
Kazanın ardından, tarlaya uçan otomobilin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye sevk edilen traktör, hasar gören aracı tarladan çıkardı. Olay yerinde incelemelerde bulunan trafik ekipleri, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.