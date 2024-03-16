Otomobil tarlaya uçtu, 1 yaralı

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Yaklaşık 10 Metre Yükseklikten Tarlaya Düşüş

Kaza, Bolu'dan Mudurnu istikametine seyir halindeyken yaşandı. Sürücü İsmail M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre aşağıdaki bir tarlaya düştü. Tarlada yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, nihayetinde durabildi.

Yaralı Sürücüye İlk Müdahale Yoldan Geçenlerden

Kazayı gören diğer sürücüler, hemen yaralı İsmail M.'ye yardım için koştular. Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmail M.'nin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Kaza Sonrası Tarlaya Uçan Otomobil Kurtarıldı

Kazanın ardından, tarlaya uçan otomobilin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye sevk edilen traktör, hasar gören aracı tarladan çıkardı. Olay yerinde incelemelerde bulunan trafik ekipleri, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.