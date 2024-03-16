- Asayiş

4 Katlı apartmanın çatısında alevler yükseldi

Bolu Mudurnu'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bacalardaki kurumların tutuşması sonucu başlayan yangın, panik yarattı.

İhlas Haber Ajansı
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4 Katlı apartmanın çatısında alevler yükseldi mask
4 Katlı apartmanın çatısında alevler yükseldi
4 Katlı apartmanın çatısında alevler yükseldi
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Yangının Kaynağı Belli Oldu: Baca Kurumları Alev Aldı

Edinilen bilgilere göre, yangın, apartmanın çatı katındaki bacada biriken kurumların alev alması sonucu başladı. Apartman sakinleri, yükselen dumanları fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, teleskobik merdiven yardımıyla yangına müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı.

4 Katlı apartmanın çatısında alevler yükseldi

Hızlı Müdahale Faciayı Önledi

İtfaiye ekiplerinin profesyonel ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemelerde, yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme olmadığı belirlendi. Bölge sakinleri, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde rahat bir nefes aldı.4 Katlı apartmanın çatısında alevler yükseldi

Yetkililer Uyarıyor: Bacalarınızı Temizlettirin

Apartman sakini Rafet Burukoğlu'nun ifadesine göre, yangın, baca içinde biriken kurumların tutuşmasıyla başladı. Bu tür yangınların önüne geçmek için yetkililer, vatandaşlara bacalarını düzenli olarak temizletmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.4 Katlı apartmanın çatısında alevler yükseldi

Yangınla İlgili İnceleme Devam Ediyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili tüm detayları aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

16 Mar 2024 - 16:33 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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