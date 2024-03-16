- Asayiş

Zincirleme Trafik Kazası

Karabük, Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. Önündeki araca çarpmamak için yavaşlayan otomobile, arkadan gelen başka bir araç çarptı.

İhlas Haber Ajansı
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Ani Frenleme Zincirleme Reaksiyona Neden Oldu

Kaza, yoğun kullanılan Zonguldak Caddesi'nde, bir sürücünün önündeki araca güvenli bir mesafe bırakmak amacıyla yavaşlamasıyla başladı. Ancak, arkadan gelen diğer bir otomobilin sürücüsü, muhtemelen yetersiz mesafe veya dikkatsizlik nedeniyle, önündeki araca çarpmaktan kaçınamadı. Bu durum, her iki araçta da maddi hasara yol açtı.

Güvenlik Kameraları Kritik Anları Kaydetti

Çevredeki güvenlik kameraları, kazanın nasıl meydana geldiğini ve olası nedenlerini analiz etmek üzere kritik veriler sağladı. Görüntüler, trafik güvenliği uzmanları ve yerel yetkililer tarafından, benzer olayların önlenmesi amacıyla incelenecek. Ayrıca, bu görüntüler sayesinde sürücülerin daha dikkatli olmaları ve trafik kurallarına sıkı sıkıya uymaları konusunda farkındalık yaratılması hedefleniyor.
# trafik, kaza

16 Mar 2024 - 16:44 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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