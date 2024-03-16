- Kültür-Sanat

Bir Tutkunun Peşinde Yarım Asır

Karabük'ün yetiştirdiği değerli sanatçı Zekeriya Tezcan, 51 yıllık bir süre zarfında, İstanbul'un tarihi selatin camilerinin duvarlarını süsleyen hat yazılarından ilham alarak, bu sanatı yaşatma adına önemli bir yolculuğa çıktı. Sultanahmet, Süleymaniye ve Nuruosmaniye camilerindeki hat sanatı eserlerinden etkilenen Tezcan, bu sanatı çeşitli malzemeler üzerine uygulayarak kendine özgü bir yol izliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Bir Tutkunun Peşinde Yarım Asır
Bir Tutkunun Peşinde Yarım Asır
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Sanatı Çeşitli Yüzeylere Taşıyan Usta

77 yaşındaki Tezcan, sanatını ahşap, mermer, plastik ve strafor gibi farklı yüzeylere aktarıyor. Karbon kağıdı kullanarak hattatların eserlerini örnekleyen Tezcan, bu eserleri oyma yöntemiyle malzemeler üzerine işliyor. Tezcan'ın eserleri, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi yurt dışında da büyük bir ilgi ve takdirle karşılanıyor.

Bir Tutkunun Peşinde Yarım Asır

Tarihi Camilere Adanmış Bir Yaşam

Tezcan, gençlik yıllarında babasıyla birlikte ziyaret ettiği İstanbul'daki tarihi camilerde, mermerlere işlenmiş hat yazılarını görmesiyle bu sanata olan ilgisinin başladığını belirtiyor. Hamit Aytaç gibi ustaların eserlerinden öğrenerek hat sanatına adım atan Tezcan, bu tutkusunu mesleğiyle birleştirerek sanatını gemi yapımı gibi farklı alanlarda da sergileme fırsatı buldu.Bir Tutkunun Peşinde Yarım Asır

Eserlerini Camilere Armağan Eden Sanatçı

Tezcan, Safranbolu Merkez Camii için hazırladığı hat levhalarını, içinde bulunan Aşere-i Mübeşşere'nin isimlerini içeren eserlerini, camiye ücretsiz olarak sunmuş. Bu bağış, onun için maddi kazançtan çok daha değerli bir anlam taşıyor. Tezcan, eserlerinin yapım sürecinin zorluğuna rağmen, bunları camilere armağan etmenin verdiği manevi hazzı her şeyin üzerinde tutuyor.Bir Tutkunun Peşinde Yarım Asır
# istanbul, ziyaret, türkiye

16 Mar 2024 - 16:54 Karabük- Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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