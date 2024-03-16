- Gündem

Depreme Karşı Güvenli Okullar İçin Yıkım ve Güçlendirme Hamlesi

Karabük'te Deprem Riskine Karşı Önlemler Artıyor: Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesinde, deprem riski taşıyan okulların yıkım ve güçlendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Depremsellik analizleri sonucu riskli bulunan ve ekonomik olarak güçlendirilmesi mümkün olmayan okul binaları, güvenlik önlemleri alınarak yıkılıyor. Bu süreç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncülüğünde, yerel yönetimlerin de desteğiyle yürütülüyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Depreme Karşı Güvenli Okullar İçin Yıkım ve Güçlendirme Hamlesi mask
Depreme Karşı Güvenli Okullar İçin Yıkım ve Güçlendirme Hamlesi
Depreme Karşı Güvenli Okullar İçin Yıkım ve Güçlendirme Hamlesi
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Safranbolu'da Eğitim Yatırımları Hız Kazanıyor:
Safranbolu'da, depreme dayanıklı olmayan okul binalarının yıkımına paralel olarak, güçlendirme ve yeniden yapılandırma çalışmaları da sürüyor. Misak-ı Milli İlkokulu ve Emek Ortaokulu gibi eğitim kurumları, bu sürecin öne çıkan örnekleri arasında yer alıyor. Yıkılan binaların yerine, modern ve depreme dayanıklı yeni okul binaları inşa ediliyor.

Depreme Karşı Güvenli Okullar İçin Yıkım ve Güçlendirme Hamlesi

Yenilenen Eğitim Yapıları ve Güçlendirme Çalışmaları:
Altın Safran İlkokulu'nun güçlendirme çalışmaları tamamlanarak öğrencilerin eğitimine devam ettiği belirtiliyor. Aynı zamanda, Emek Ortaokulu'nun ek binası yıkılarak yerine hayırsever bir vatandaşın desteğiyle yeni bir bina inşa ediliyor. Misak-ı Milli İlkokulu'nda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor ve Haziran ayında tamamlanması planlanıyor. Şehit Recep Çakıl İmam Hatip Ortaokulu da yıkılan ve yerine yeni bir bina yapılması planlanan okullar arasında.

Depreme Karşı Güvenli Okullar İçin Yıkım ve Güçlendirme Hamlesi

Eğitimde Kesintisizlik İçin Planlama:
İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, öğrencilerin eğitim öğretim hizmetlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için titiz bir planlama yapıldığını vurguluyor. Yıkım ve yeniden yapılanma süreçlerinde, eğitimin kalitesinden ödün verilmemesi hedefleniyor.

Bu çalışmalar, Karabük ve Safranbolu'da depreme dayanıklı, güvenli ve modern eğitim yapılarının oluşturulmasına yönelik önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

Depreme Karşı Güvenli Okullar İçin Yıkım ve Güçlendirme Hamlesi

# eğitim, karabük

16 Mar 2024 - 17:04 Karabük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL