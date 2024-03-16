Depreme Karşı Güvenli Okullar İçin Yıkım ve Güçlendirme Hamlesi

Safranbolu'da Eğitim Yatırımları Hız Kazanıyor:

Safranbolu'da, depreme dayanıklı olmayan okul binalarının yıkımına paralel olarak, güçlendirme ve yeniden yapılandırma çalışmaları da sürüyor. Misak-ı Milli İlkokulu ve Emek Ortaokulu gibi eğitim kurumları, bu sürecin öne çıkan örnekleri arasında yer alıyor. Yıkılan binaların yerine, modern ve depreme dayanıklı yeni okul binaları inşa ediliyor.

Yenilenen Eğitim Yapıları ve Güçlendirme Çalışmaları:

Altın Safran İlkokulu'nun güçlendirme çalışmaları tamamlanarak öğrencilerin eğitimine devam ettiği belirtiliyor. Aynı zamanda, Emek Ortaokulu'nun ek binası yıkılarak yerine hayırsever bir vatandaşın desteğiyle yeni bir bina inşa ediliyor. Misak-ı Milli İlkokulu'nda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor ve Haziran ayında tamamlanması planlanıyor. Şehit Recep Çakıl İmam Hatip Ortaokulu da yıkılan ve yerine yeni bir bina yapılması planlanan okullar arasında.

Eğitimde Kesintisizlik İçin Planlama:

İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, öğrencilerin eğitim öğretim hizmetlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için titiz bir planlama yapıldığını vurguluyor. Yıkım ve yeniden yapılanma süreçlerinde, eğitimin kalitesinden ödün verilmemesi hedefleniyor.

Bu çalışmalar, Karabük ve Safranbolu'da depreme dayanıklı, güvenli ve modern eğitim yapılarının oluşturulmasına yönelik önemli adımlar olarak öne çıkıyor.