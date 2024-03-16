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Düzce'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: Sokaklar Temizleniyor

Düzce'nin huzur ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu satıcılarına karşı emniyet güçlerinin mücadelesi devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın direktifleri ve koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda, kentte uyuşturucu ticareti yapan şahıslara büyük bir darbe vuruldu.

İhlas Haber Ajansı
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Düzce'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: Sokaklar Temizleniyor mask
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Uyuşturucu Ticaretine Geçit Yok

Yapılan operasyonda, daha önce de suç kaydı bulunan İ. A. isimli şüpheli hedef alındı. Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında gerçekleştirilen detaylı aramalarda, toplamda 960 gram skunk ve 80 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Bu önemli miktar, Düzce'de uyuşturucu madde ticaretinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Adaletin Terazisi

İ. A. isimli şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hızla adalete teslim edildi. Sulh ceza hakimliğinde yapılan yargılama sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığın ve etkinliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Toplumun Güvenliği Öncelikli

Düzce polisi, uyuşturucu ile mücadelede gösterdiği üstün çaba ile kentteki huzuru ve güvenliği sağlama konusunda kararlı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün başarılı operasyonları, toplumun her kesiminden takdir topluyor. Uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen bu mücadele, gençlerimizi ve geleceğimizi koruma adına büyük önem taşıyor.

Düzce'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: Sokaklar Temizleniyor

# düzce

16 Mar 2024 - 17:13 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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