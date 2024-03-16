Polislik mesleğiyle tanışma fırsatı

Eğitim ve Güvenlik El Ele

23 Nisan İlkokulu ve Çilimli İlçesi'nden gelen 52 öğrenci, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerini ziyaret etme şansı buldu. Bu ziyaretler sırasında, öğrencilere polislik mesleğinin önemi ve toplum üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verildi. Çocuklar, polislerin günlük görevleri ve sorumlulukları hakkında da detaylı bilgilere ulaştı.

Geleceğin Kahramanlarına Özel Karşılama

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, genç misafirleri makamında ağırlayarak, onlara unutamayacakları bir gün yaşattı. Öğrencilere hediye takdim eden Ergüder, bu etkinliğin amacının, polislik mesleğine duyulan saygıyı artırmak ve gençler arasında güvenlik bilincini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Toplum Destekli Polislikten Örnek Proje

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu özel etkinliği, toplum destekli polislik anlayışının bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Proje, öğrencilerin polislik mesleği hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlarken, aynı zamanda polis-teşkilatı arasındaki bağları güçlendiriyor. Bu tür etkinlikler, toplum güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynayan polislik mesleğine olan ilgiyi ve saygıyı artırma potansiyeline sahip.