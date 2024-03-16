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Türkiye'nin Gelecek Şampiyonları Düzce'de Keşfediliyor

Türkiye'nin spor alanında geleceğin yıldızlarını keşfetme yolunda önemli bir adım atılıyor. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında, potansiyel şampiyon sporcuları belirlemek için kolları sıvadı. Bu proje, ilköğretim öğrencilerinin gizli yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve onları uygun spor dallarına yönlendirerek üst düzey sporcular olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Türkiye'nin Gelecek Şampiyonları Düzce'de Keşfediliyor mask
Türkiye'nin Gelecek Şampiyonları Düzce'de Keşfediliyor
Türkiye'nin Gelecek Şampiyonları Düzce'de Keşfediliyor
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Uzman Antrenörler Eşliğinde Yetenek Taraması

Düzce'de gerçekleştirilen yetenek taraması, alanında uzman antrenörlerin rehberliğinde yapılıyor. Başarılı bulunan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın veri havuzuna dahil edilerek, detaylı değerlendirmeler ve temel sportif yetenek ölçümleri sonucunda en uygun gördükleri spor branşına yönlendirilecekler. Bu süreç, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunacak şekilde tasarlanmıştır.

Türkiye'nin Gelecek Şampiyonları Düzce'de Keşfediliyor

Binlerce Öğrenci Yetenek Taramasından Geçiyor

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'nın da yakından takip ettiği yetenek taraması, Düzce'deki binlerce ilköğretim öğrencisine ulaşmayı amaçlıyor. Yazıcı, projenin çocukların yeteneklerini keşfetmek ve onları doğru spor dallarına yönlendirerek üst düzey sporcular olarak yetiştirmek için büyük bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

Türkiye'nin Gelecek Şampiyonları Düzce'de Keşfediliyor

Mayıs Sonuna Kadar Devam Edecek Proje

Düzce'de yürütülen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi, Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Bu süre zarfında, geleceğin şampiyonlarının keşfedilmesi ve Türk sporuna yeni yeteneklerin kazandırılması hedefleniyor.

Bu proje, Türkiye'nin spor alanındaki potansiyelini ortaya çıkarmak ve genç yetenekleri erken yaşta keşfederek onları uluslararası arenada rekabet edebilecek seviyeye getirmek için kritik bir öneme sahip.

# öğrenci, düzce, türkiye, spor, uluslararası

16 Mar 2024 - 17:39 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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