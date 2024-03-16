Orman Yangınlarına Karşı Büyük Hazırlık

Eğitimden Sahaya: Yangına Karşı Tam Donanım

Eğitim tatbikatı, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı'nın liderliğinde, İşletme Müdür Yardımcısı Uğur Ulaş, şube mühendisi Bayram Cankut, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçilerinin katılımıyla gerçekleşti. Bu geniş katılımlı eğitim, orman yangınlarına karşı mücadelede birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Bilgi ve Pratik: Yangınla Mücadelede İki Asıl Unsurlar

Eğitimin ilk aşamasında, yangın çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ve iş güvenliği gibi hayati konularda bilgilendirme yapıldı. İkinci aşamada ise, orman yangınlarına müdahale ekipmanlarının tanıtımı yapılarak, saha çalışmalarıyla teorik bilgilerin pratiğe dökülmesi sağlandı. Bu bölümde, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri, yangına ilk müdahalede kullanılan araç ve gereçlerle gerçekçi tatbikatlar gerçekleştirdi.

Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Artıyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen bu eğitim tatbikatı, orman yangınlarına karşı alınan önlemlerin ne kadar kapsamlı ve ciddi olduğunu gösteriyor. Eğitim ve tatbikatlar, yangın sezonuna hazırlık sürecinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Bu tür eğitimler, orman yangınlarıyla mücadelede etkinliği artırmanın yanı sıra, yangın sırasında can ve mal kaybını en aza indirgemeyi amaçlıyor.