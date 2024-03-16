Geleceğin Sürücüleri Trafik Kurallarıyla Buluşuyor

Jandarma'dan Özel Trafik Semineri
Trafik Jandarma timleri tarafından verilen seminerde, öğrencilere trafikte uyulması gereken kurallar, jandarma teşkilatının önemi ve görevleri anlatıldı. Ayrıca, jandarma çizgi filmi gösterimiyle eğitim daha da eğlenceli hale getirildi. Bu özel eğitim programı, çocuklara trafik güvenliğinin yanı sıra sosyal sorumluluk bilincini de kazandırmayı amaçlıyor.
Pratik Eğitimle Trafik Kuralları Peşinde
Melen Park Jandarma Eğitim sınıfında gerçekleştirilen bu etkinlik, öğrencilere trafik kurallarını akülü araç ve bisiklet kullanımıyla pratik yapma imkanı tanıdı. Bu sayede, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalarla da trafik kurallarının önemi pekiştirildi.
Geleceğin Güvenli Sürücüleri Hazırlanıyor
Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği bu etkinlik, geleceğin sürücülerini trafik kuralları konusunda bilinçlendirmeyi ve onları güvenli sürüş için hazırlamayı hedefliyor. Eğitimin sonunda, öğrenciler trafikte güvenliği sağlama konusunda önemli bilgilerle donatıldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.