Geleceğin Sürücüleri Trafik Kurallarıyla Buluşuyor

Jandarma'dan Özel Trafik Semineri

Trafik Jandarma timleri tarafından verilen seminerde, öğrencilere trafikte uyulması gereken kurallar, jandarma teşkilatının önemi ve görevleri anlatıldı. Ayrıca, jandarma çizgi filmi gösterimiyle eğitim daha da eğlenceli hale getirildi. Bu özel eğitim programı, çocuklara trafik güvenliğinin yanı sıra sosyal sorumluluk bilincini de kazandırmayı amaçlıyor.

Pratik Eğitimle Trafik Kuralları Peşinde

Melen Park Jandarma Eğitim sınıfında gerçekleştirilen bu etkinlik, öğrencilere trafik kurallarını akülü araç ve bisiklet kullanımıyla pratik yapma imkanı tanıdı. Bu sayede, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalarla da trafik kurallarının önemi pekiştirildi.

Geleceğin Güvenli Sürücüleri Hazırlanıyor

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği bu etkinlik, geleceğin sürücülerini trafik kuralları konusunda bilinçlendirmeyi ve onları güvenli sürüş için hazırlamayı hedefliyor. Eğitimin sonunda, öğrenciler trafikte güvenliği sağlama konusunda önemli bilgilerle donatıldı.