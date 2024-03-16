Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Bolu'ya Stat Müjdesi: İşte detaylar!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor ve gençlik yatırımlarını görüşmek üzere Bolu'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde şehre giriş yapan Bakan Bak, ilk olarak Bolu Valiliği'ni ziyaret etti. Burada yapılan toplantıda, kentin spor altyapısına yönelik önemli kararlar alındı. Toplantı sonrası, Bakan Bak'ın katılımıyla Atatürk Stadyumu'nda bir buluşma gerçekleştirildi. Bu programda Bolu halkına yeni yatırımların müjdeleri verildi.

Yenilenen stadyum ve gençlik merkezleri

Bolu'nun spor altyapısını güçlendirme hedefiyle, Bakan Osman Aşkın Bak, bir dizi yeni projeyi duyurdu. En dikkat çeken müjde, şehrin tartışmalara konu olan Atatürk Stadyumu'nun yerine inşa edilecek yeni ve modern bir stadyum oldu. Bakan Bak, bu yeni stadyumun Bolu'ya ve özellikle de Türk futbolunun önemli temsilcilerinden Boluspor'a hayırlı olacağını belirtti.

Bolu'ya spor yatırımları müjdesi

Ayrıca, Bolu'da gençlerin spor yapabilmesi ve sosyal aktivitelerde bulunabilmesi için bir dizi gençlik merkezi ve spor salonu yapılacağı da açıklandı. Yaşamkent Gençlik Merkezi'nin tefrişatının yakında tamamlanacağını, Mudurnu ilçesinde ek salon yapılacağını ve Aladağ'da bir gençlik merkezi kazandırılacağını belirten Bakan Bak, Karaçayır Mahallesi'nde 250 kişilik bir salon ve yanına cimnastik salonu yapılacağını ifade etti. Ayrıca, Kartalkaya'da kayak sporunu destekleyen projelere de destek verileceğini duyurdu.

Boluspor ve spor yatırımları

Bakan Bak'ın ziyareti, Bolu'ya yapılan ve yapılacak olan spor yatırımlarına dair umutları artırdı. Bakan, ziyaretin sonunda 1. Lig takımlarından Boluspor Kulübü'nü ziyaret ederek kulüp başkanı ve yöneticilerle görüştü. Bu ziyaret sırasında Bakan Bak, kulübün tesislerinde penaltı atışı da gerçekleştirdi. Ardından Olimpik yüzme havuzu ve cimnastik salonunu ziyaret eden Bakan, şehirden ayrıldı.