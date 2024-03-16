7 gollü maçta Çorum FK, Manisa FK'yı dramatik galibiyetle devirdi!

Türkiye'nin futbol arenasında heyecan dolu anlar yaşandı. Trendyol 1. Lig'in kritik mücadelesinde Çorum FK, sahasında Manisa FK'yi ağırladı. Maç, nefes kesen anlara ve bol gollü bir mücadeleye sahne oldu. İki takımın da hücumda etkili olduğu karşılaşma, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Sandro Lima'dan İlk Dakikalarda Şok

Maçın henüz 5. dakikasında, sağ kanattan geliştirilen atakta Sandro Lima, arka direkte topla buluşarak ağları havalandırdı ve Manisa FK'yi 1-0 öne geçirdi. Bu gol, maçın erken dakikalarında oyunun seyrini etkileyen önemli bir an oldu.

Sandro Lima Yine Sahne Aldı

8. dakikada, Manisa FK'nin hızlı hücumunda Sandro Lima, yine sahneye çıkarak kafa vuruşuyla takımının ikinci golünü kaydetti. Bu gol, Sandro Lima'nın maç içindeki etkinliğini ve golcü kimliğini bir kez daha ortaya koydu.

Çorum FK'den Muhteşem Dönüş

21. dakikada, Çorum FK'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Thomas, kaleciyi mağlup ederek skoru 1-2'ye getirdi. Bu gol, Çorum FK'nin oyuna geri dönüş sinyallerini verdi.

Thomas'tan Bir Gol Daha

35. dakikada, ceza sahası dışından Ferhat'ın çektiği şutta, kaleci Erhan'dan dönen topu Thomas ağlara gönderdi. Bu golle Çorum FK, skoru 2-2'ye getirerek maçta eşitliği sağladı.

Çorum FK Öne Geçiyor

Maçın ikinci yarısının hemen başında, Ozan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşla Çorum FK, maçta 3-2 öne geçti. Bu gol, maçın gidişatını değiştiren kritik anlardan biri oldu.

VAR İptali ve Gökhan'ın Direkten Dönen Topu

Maçın 80. dakikasında De Lima'nın ağlara gönderdiği top VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 85. dakikada ise Gökhan'ın şutu direkten dönerek Ahmet Sağat'ın kafa vuruşuyla gol oldu, skor 4-2'ye geldi.

Sandro Lima'dan Maçın Son Golü

88. dakikada, Sandro Lima, kaleci Ali'nin hatasını değerlendirerek kafa vuruşuyla maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Maç, Çorum FK'nin 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.

Bu mücadele, iki takımın da kıyasıya mücadelesini ve futbolun güzelliklerini gözler önüne serdi. Maç boyunca yaşanan heyecan dolu anlar, futbolseverler için unutulmaz bir deneyim oldu.

Hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Oğuzhan Aksu, Kadir Beyaz, Haydar Avcı oldu.

Çorum FK’nın kadrosu: Hasan Hüseyin (Ali Türkan dk. 46), Kerem Kalafat, Loick Landre, Zargo Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Thomas (Ahmet Sağat dk. 77), Nalepa (Atakan Akkaynak dk. 84), Hakan Barış (Gökhan dk. 70), Geraldo, Ozan Sol (Eren Aydın dk. 70)

Manisa FK’nın kadrosu: Erhan Erentürk, Sertan Taşkın, Bartu Göçmen, Sinan Osmanoğlu, Alberk Koç (Furkan Doğan dk. 46), Burak Altıparmak (Oğuz Gürbulak dk. 55), Djokanovic, Topalli, Rroca (Doğukan Emeksiz dk. 78), Ofkir (Diallo dk. 55), Sandro Lima

Maçta diğer öne çıkan detaylar

Çorum FK'nın maçında Thomas 21. dakikada, 35. dakikada gol attı, Ozan Sol ise 47. dakikada skoru artırdı. Sandro Lima ise 5., 8. ve 88. dakikalarda gol kaydetti.

Çorum FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta kırmızı kart görerek sahadan atıldı.

Maçta sarı kart gören isimler şunlardı: Çorum FK'dan Ozan Sol ve Ahmet Sağat, Manisa FK'dan ise Sandro Lima, Sertan Taşkın ve Oğuz Gürbulak.