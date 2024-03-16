Trabzonspor – Fenerbahçe derbisi hakkında ilginç istatistikler: Derbi öncesi son durum!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasının en çekişmeli maçında, Trabzonspor ve Fenerbahçe 135. kez karşı karşıya geliyor. Bu kritik karşılaşma, yarın saat 20.30'da Trabzonspor'un ev sahipliğinde gerçekleşecek. İki takımın bugüne kadar süregelen rekabeti, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olmayı sürdürüyor.

Lig sıralamasında son durum

Sarı-lacivertli takım, şu ana kadar oynadığı 29 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle 76 puan topladı ve ligde ikinci sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 49 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Tarihte iki dev arasındaki mücadeleler

Fenerbahçe, bugüne dek gerçekleşen 134 karşılaşmanın 51'inden galibiyetle ayrılan taraf olurken, Trabzonspor 44 kez zafer elde etti. 39 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Ligde ise bu, 102. randevu olacak; Fenerbahçe'nin 40 galibiyetine karşın, Trabzonspor 27 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Deplasman kralı Fenerbahçe

Fenerbahçe, bu sezon deplasman maçlarında üstün bir performans sergiledi. 14 deplasman maçından 40 puan toplayarak rakip sahalarda kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, dış sahalarda attığı 32 golle de rakiplerine korku saldı.

Kart sınırındaki oyuncular

Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı öncesinde 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların maçta sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

Şenol Güneş Stadyumu'ndaki üstünlük

Trabzonspor, 2016-2017 sezonundan bu yana maçlarını oynadığı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe karşısında bir üstünlük kurdu. İki takım arasında bu statta oynanan maçlarda Trabzonspor, Fenerbahçe'ye karşı 4 galibiyet elde etti.

Gol yağmuru vaad eden mücadele

Takımlar arasında gerçekleşen en gollü maçlar, futbolseverlerin hafızalarında yer etmiş durumda. İki ekip arasındaki rekabet, genellikle yüksek skorlu ve heyecanlı maçlara sahne oluyor.

Ligin en golcü takımı Fenerbahçe

Süper Lig'de şu ana dek en çok gol atan takım olan Fenerbahçe, hücum gücünü rakiplerine hissettirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, attığı 76 golle ligin en golcü takımı konumunda.

Teknik direktörlerin 11. randevusu

İsmail Kartal ve Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerlerinde 11. kez birbirlerine rakip olacaklar. Bu karşılaşmaların öncekileri de büyük bir rekabete sahne oldu.

Maçın Hakemi: Halil Umut Meler

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler olacak. Meler, bu önemli maçta adaleti sağlamak için tecrübesini konuşturacak.