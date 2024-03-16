Galatasaray'da eksikler ve ceza sınırındaki oyuncular: Kasımpaşa maçı öncesi son durum!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası, Türk futbolunun iki köklü takımını, Kasımpaşa ile Galatasaray'ı kozlarını paylaşmak üzere bir araya getiriyor. Yarın saat 16.00'da İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan Kasımpaşa'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu mücadele, ligdeki 40. karşılaşma olma özelliğini taşıyor.

Galatasaray ve Kasımpaşa’nın ligdeki durumu

Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar elde ettikleri 25 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle 78 puan toplayarak liderliğin sahibi konumunda. Diğer yandan, lacivert-beyazlı Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 43 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Galatasaray'ın zirve yolculuğu

Galatasaray, Süper Lig'de sergilediği üstün performansla dikkat çekiyor. Özellikle son 17 lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen ve ardı ardına 10 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, formda kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kasımpaşa ise bu zorlu mücadelede Galatasaray'ın galibiyet serisine son vermek ve üst sıralara tırmanmak adına sahaya çıkacak.

Deplasman kralı Galatasaray

Sarı-kırmızılılar, bu sezon deplasmanda çıktıkları 14 maçtan 10 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle ayrılarak, deplasman performansında ligin zirvesinde yer alıyor. Beşiktaş'ı konuk olduğu son maçta 1-0 mağlup ederek gücünü bir kez daha kanıtlayan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında da zaferle ayrılarak liderliğini pekiştirmek istiyor.

Rekabetin rakamları: 40. Randevu

Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki rekabet, Süper Lig tarihinde 39 kez sahnelendi. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 25 kez zaferle ayrılırken, Kasımpaşa 7 kez galibiyet sevinci yaşadı. Geriye kalan 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında şimdiye kadar atılan toplam gol sayısı 116 olup, Galatasaray 77 golle üstünlüğünü belirgin bir şekilde ortaya koydu.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, bu sezon attığı 64 golle hücumda ne kadar etkili olduğunu gösterirken, kalesinde sadece 17 gol görerek savunmada da ligin en başarılı takımı olduğunu kanıtladı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerin 15'inde kalesini gole kapatarak, defansif disiplinlerini de ön plana çıkardı.

Sarı kart sınırındaki oyuncular ve sakatlıklar

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira olmak üzere dört oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, maçta sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Hatayspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Takımda yer alamayacak olan Davinson Sanchez ve Serge Aurier'in sakatlıkları nedeniyle de Galatasaray'ın defansif seçenekleri sınırlı olacak.

Maçın yönetimi

Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki bu kritik karşılaşmayı, deneyimli hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcı hakem olarak Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara'nın görev alacağı maçta, dördüncü hakem olarak ise Turgut Doman sahada yerini alacak.