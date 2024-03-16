Cem Yılmaz, 'Pek Yakında – Extr Act’ gelirlerini bakın hangi kurumlara bağışladı

Türkiye'nin önde gelen komedyenlerinden Cem Yılmaz, sahne sanatlarını ve sağlık sektörünü destekleyen önemli bir adım attı. Yeni gösterisi "Pek Yakında – Extr Act"ın tüm gelirini, sanat ve sağlık alanında faaliyet gösteren iki değerli kuruma bağışlama kararı aldı. Bu örnek davranış, hem sanat camiasında hem de genel kamuoyunda büyük takdir topladı.
"Pek Yakında – Extr Act" Gelirleriyle Destek
Cem Yılmaz'ın "Pek Yakında – Extr Act" adlı yeni gösterisinin gelirleri, Oyuncular Sendikası ve Lokman Hekim Sağlık Vakfı'na aktarılacak. Bu bağış, her iki kurumun da sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Yılmaz'ın bu anlamlı hareketi, özellikle zor zamanlardan geçen sanat ve sağlık sektörleri için büyük bir destek olarak görülüyor.
Oyuncular Sendikası ve Lokman Hekim Vakfı'ndan Teşekkür Mesajları
Oyuncular Sendikası, Cem Yılmaz'ın bağışıyla ilgili olarak bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda, "Üyemiz Cem Yılmaz'a, yeni performansı 'Pek Yakında – Extr Act' ile elde edilecek gelirin sendikamıza bağışlanması nedeniyle derin teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dayanışması ve desteği için minnettarız" ifadeleri yer aldı. Lokman Hekim Sağlık Vakfı da benzer bir teşekkür mesajıyla Yılmaz'ın katkısını onurlandırdı.
Sanat ve Sağlık Sektörüne Katkı
Cem Yılmaz'ın bu bağışı, sanat ve sağlık sektörlerinin desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor. Sanatın ve sağlığın gelişimi için yapılan bu tür katkılar, toplumsal dayanışmanın ve birlikteliğin güçlenmesine yardımcı oluyor. Yılmaz'ın bu jesti, gelecek nesiller için de ilham verici bir örnek teşkil ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.