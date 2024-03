Squid Game'in ünlü oyuncusu Oh Young-soo cinsel tacizden hapis cezası aldı!

Altın Küre Sahibi Oyuncu Suçlamalarla Karşı Karşıya

Netflix'in küresel fenomeni Squid Game'in sevilen yıldızı Oh Young-soo, cinsel taciz suçlamalarıyla yüzleşti. 79 yaşındaki deneyimli aktör, bir kadına uygunsuz şekilde dokunduğu gerekçesiyle suçlu bulunarak, Güney Kore mahkemesi tarafından 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza, ertelenmiş bir kararla uygulanacak. The Korea Herald'a göre, Oh ayrıca 40 saatlik bir cinsel şiddet tedavi programını tamamlamaya da mahkum edildi.

Oyuncunun Yadsıması ve Mahkeme Süreci

Oh, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve 2017'de bir aktrise uygunsuz şekilde dokunduğu iddialarını kabul etmedi. The New York Times'ın aktardığına göre, kimliği açıklanmayan mağdur, 2021'de bir oyun turnesi sırasında Oh tarafından tacize uğradığını iddia etti. Aktör, suçlamaların ortaya çıkışı Squid Game'deki başarısının zirvesindeyken gerçekleşti ve Altın Küre ödülünü kazanmasından kısa bir süre sonra dava açıldı.

Oh'un Savunması ve Mahkemenin Kararı

Associated Press'e göre, Oh, bir göl çevresinde yürüyüş sırasında kadının elini sadece "yolu göstermek" amacıyla tuttuğunu ifade etti. Ancak mahkeme, Oh'un daha önceki sabıka kaydının olmamasını dikkate alsa da, suçlamaların ciddiyeti nedeniyle cezai yaptırım uygulamayı uygun buldu. Seongnam'daki bölge mahkemesi, cinsel taciz suçlamalarının 10 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabileceğini belirtti.

Squid Game 2 Planları ve Oh'un Geleceği

Oh Young-soo, 2024 sonlarında yayınlanması beklenen Squid Game'in ikinci sezon kadrosunda yer almayacak. İlk sezon, ölümcül oyunlar üzerine kurulu bir hayatta kalma mücadelesini konu alarak Netflix tarihindeki en popüler dizi unvanını kazandı. Netflix, dizinin başarısını sürdürmek amacıyla bir realite şovunu da izleyiciyle buluşturdu.