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Barış Arduç'tan hayranlarına müjde: Yeni projeler yolda!

Ünlü oyuncu Barış Arduç, bir süreliğine ekranlardan uzak kaldıktan sonra, hayranlarına müjdeli bir haber verdi. Etiler’de objektiflere takılan yakışıklı oyuncu, yeni projeleri hakkında önemli ipuçları paylaştı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Barış Arduç'tan hayranlarına müjde: Yeni projeler yolda! mask
Barış Arduç'tan hayranlarına müjde: Yeni projeler yolda!
Barış Arduç'tan hayranlarına müjde: Yeni projeler yolda!
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Yeni Sinema Filmi İle Geri Dönüyor

Arduç, “En geç Mayıs ayında setlere dönüş yapacağım” diyerek, sinema filmi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlandığını duyurdu. Detaylar hakkında fazla bilgi vermese de, bu dönüşün özellikle sinema severler için büyük bir heyecan kaynağı olduğu kesin.

Barış Arduç'tan hayranlarına müjde: Yeni projeler yolda!

Aşktan Evliliğe: Barış ve Gupse’nin Hikayesi

Gupse Özay ile sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ve 2020 yılında evlenen Barış Arduç, geçtiğimiz Eylül ayında baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Taze baba, iş hayatına dönüş yaparak hayranlarını sevindirdi.Barış Arduç'tan hayranlarına müjde: Yeni projeler yolda!

Dizilerde de Yer Alacak

Arduç, sinema filmi dışında dizi projeleri için de görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Yeni sezonda dizi ile ekranlara döneceğini ifade eden ünlü oyuncu, hayranlarını hem sinema hem de televizyon ekranında memnun edecek gibi görünüyor.Barış Arduç'tan hayranlarına müjde: Yeni projeler yolda!

Yeniden Kamera Karşısında

Bir süredir ekranlara ara vermiş olan Barış Arduç, verdiği bilgilere göre, yakında hem bir sinema filmi ile hem de yeni bir dizi ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Ünlü oyuncunun geri dönüşü, takipçileri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.Barış Arduç'tan hayranlarına müjde: Yeni projeler yolda!

Hayranları, Arduç’un yeni projeleri hakkında daha fazla bilgi almak için sabırsızlanıyor. Yakışıklı oyuncunun ekranlara dönüşü, şüphesiz ki Türk sinema ve televizyon dünyasında büyük bir hareketlilik yaratacak.

# dizi

16 Mar 2024 - 22:15 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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