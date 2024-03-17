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Bodrum FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu!

Bodrum FK ile Boluspor, Trendyol 1.Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geliyor. İşte muhtemel ilk 11'ler, maç saati ve yayın bilgileri.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Bodrum FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu! mask
Bodrum FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu!
Bodrum FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu!
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Trendyol 1.Lig'in 27. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Bodrum İlçe Stadyumu, ligde üst sıralar için mücadele eden iki güçlü rakibi; Bodrum FK ve Boluspor'u ağırlıyor. Bu zorlu mücadele, bugün saat 13:30'da TRT Spor ve BeIN SPORTS MAX 1 kanallarında canlı olarak futbol tutkunlarının beğenisine sunulacak. İşte, merakla beklenen bu karşılaşmanın detayları...

Bodrum FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu!

4. Randevuda Denge Arayışı

Bodrum FK ve Boluspor, Trendyol 1. Lig'de dördüncü kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki rekabette şu ana kadar Bodrum FK'nın 2 galibiyeti bulunurken, Boluspor 1 kez üstünlük sağladı. İlk yarıdaki mücadeleyi Boluspor, 2-1'lik skorla kazanmıştı. Her iki takım da bu karşılaşmada üstünlük kurarak, ligdeki konumlarını daha da sağlamlaştırmak istiyor.

Bodrum FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu!

Play-Off Yolunda Kritik Mücadele

Bodrum FK, son üç maçında galibiyet alamasa da, 43 puanla 5. sırada yer alıyor ve play-off hedefinden sapmamak için mücadele ediyor. Rakibi Boluspor ise son dokuz maçında sadece bir kez mağlubiyet yaşayarak, 42 puanla 6. sırada yer alıyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de lig sıralamasında önemli bir dönüm noktası niteliğinde.

Bodrum FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu!

Bodrum FK ve Boluspor'un Muhtemel İlk 11'leri

Bodrum FK ve Boluspor, bu önemli karşılaşmaya güçlü kadrolarıyla çıkacak. Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir, cezaları sona eren Gökdeniz Bayrakdar ve Kenan Özer'i muhtemel ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Boluspor'un teknik kadrosu ise, takımın en iyi performansını sergilemesi için ideal kadroyu belirledi. İşte, her iki takımın da muhtemel ilk 11'leri:

Bodrum FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu!

Bodrum FK'nın Muhtemel İlk 11'i: Sousa, Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk, Ahmet, Brazao, Mohammed, Gökdeniz, Kenan, Haqi

Boluspor'un Muhtemel İlk 11'i: Çağlar, Oulare, Posmac, Onur, İshak, Jefferson, D. Avramovski, Ercan, Tunahan, Gigic, Oğuz Kağan

Bodrum FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu!

Hakem Kadrosu ve Son Dakika Gelişmeleri

Maçın hakemliğini Alpaslan Şen yapacak. Yardımcı hakemler ise Erkan Akbulut ve Kürşathan Akın olarak görev alacaklar. Bodrum FK'da, stoper Süleyman Özdamar'ın sakatlığı ve golcü Celal Dumanlı'nın kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyeceği bilgisi verildi.

Bodrum FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu!

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17 Mar 2024 - 11:18 Muğla/ Bodrum- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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