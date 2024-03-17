Bolu'da bebek isimlerinde Alparslan ve Asel rüzgarı

Yeni Nesil İsimlerin Yükselişi

Türkiye genelinde en popüler erkek ismi ‘Mehmet’, kadın ismi ise ‘Fatma’ olurken, son yıllarda ‘Alparslan’, ‘Göktuğ’, ‘Ömer Asaf’, ‘Metehan’ gibi isimlerin popülerliği artıyor. Kadın isimlerinde ise ‘Defne’, ‘Asel’, ‘Asya’, ‘Zümra’ gibi modern isimler tercih ediliyor.

Bolu'da, 2023 yılında doğan erkek bebeklere en çok ‘Alparslan’ ismi verilirken, kız bebeklerde ise ‘Asel’ ismi ön plana çıktı. Bu trend, Karadeniz Bölgesi'nde birçok ilde benzer şekilde gözlemlendi.

Karadeniz Bölgesi'nde İsim Trendleri

Karadeniz Bölgesi'nde, Çorum hariç, birçok ilde erkek bebeklere en çok ‘Alparslan’ ismi verilmesi dikkat çekici. Çorum'da ise ‘Göktuğ’ ismi popüler. Kız bebeklerde ise ‘Asel’, Artvin, Bartın, Bolu, Çorum, Düzce, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Rize'de en çok tercih edilen isim oldu.