Bolu'da bebek isimlerinde Alparslan ve Asel rüzgarı

Yeni Nesil İsimlerin Yükselişi
Türkiye genelinde en popüler erkek ismi ‘Mehmet’, kadın ismi ise ‘Fatma’ olurken, son yıllarda ‘Alparslan’, ‘Göktuğ’, ‘Ömer Asaf’, ‘Metehan’ gibi isimlerin popülerliği artıyor. Kadın isimlerinde ise ‘Defne’, ‘Asel’, ‘Asya’, ‘Zümra’ gibi modern isimler tercih ediliyor.
Bolu'da, 2023 yılında doğan erkek bebeklere en çok ‘Alparslan’ ismi verilirken, kız bebeklerde ise ‘Asel’ ismi ön plana çıktı. Bu trend, Karadeniz Bölgesi'nde birçok ilde benzer şekilde gözlemlendi.
Karadeniz Bölgesi'nde İsim Trendleri
Karadeniz Bölgesi'nde, Çorum hariç, birçok ilde erkek bebeklere en çok ‘Alparslan’ ismi verilmesi dikkat çekici. Çorum'da ise ‘Göktuğ’ ismi popüler. Kız bebeklerde ise ‘Asel’, Artvin, Bartın, Bolu, Çorum, Düzce, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Rize'de en çok tercih edilen isim oldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.