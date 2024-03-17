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Bolu'da bebek isimlerinde Alparslan ve Asel rüzgarı

Bolu, 2023 yılında bebek isimlerinde dikkat çekici bir trende ev sahipliği yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nüfus istatistiklerine göre, Bolu'da yeni doğan bebekler arasında ‘Alparslan’ ve ‘Asel’ isimleri öne çıktı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da bebek isimlerinde Alparslan ve Asel rüzgarı mask
Bolu'da bebek isimlerinde Alparslan ve Asel rüzgarı
Bolu'da bebek isimlerinde Alparslan ve Asel rüzgarı
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Yeni Nesil İsimlerin Yükselişi

Türkiye genelinde en popüler erkek ismi ‘Mehmet’, kadın ismi ise ‘Fatma’ olurken, son yıllarda ‘Alparslan’, ‘Göktuğ’, ‘Ömer Asaf’, ‘Metehan’ gibi isimlerin popülerliği artıyor. Kadın isimlerinde ise ‘Defne’, ‘Asel’, ‘Asya’, ‘Zümra’ gibi modern isimler tercih ediliyor.

Bolu'da bebek isimlerinde Alparslan ve Asel rüzgarı

Bolu'da, 2023 yılında doğan erkek bebeklere en çok ‘Alparslan’ ismi verilirken, kız bebeklerde ise ‘Asel’ ismi ön plana çıktı. Bu trend, Karadeniz Bölgesi'nde birçok ilde benzer şekilde gözlemlendi.

Bolu'da bebek isimlerinde Alparslan ve Asel rüzgarı

Karadeniz Bölgesi'nde İsim Trendleri

Karadeniz Bölgesi'nde, Çorum hariç, birçok ilde erkek bebeklere en çok ‘Alparslan’ ismi verilmesi dikkat çekici. Çorum'da ise ‘Göktuğ’ ismi popüler. Kız bebeklerde ise ‘Asel’, Artvin, Bartın, Bolu, Çorum, Düzce, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Rize'de en çok tercih edilen isim oldu.Bolu'da bebek isimlerinde Alparslan ve Asel rüzgarı
# türkiye, düzce, karadeniz, bartın

17 Mar 2024 - 12:21 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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