Validen şehit ailesine anlamlı ziyaret

Şehit Mustafa Kuru'nun Babası Sadettin Kuru'ya Moral Ziyareti

1997 yılında, Mardin'in Midyat ilçesinde vatanı için canını feda eden kahraman Mustafa Kuru'nun babası Sadettin Kuru, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın ziyaretiyle moral buldu. Vali Aslan, şehit babasıyla yakından ilgilenerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve acil şifalar diledi. Bu ziyaret, şehit ailelerine yönelik devletin şefkatli yüzünü ve sürekli desteğini yansıtan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

"Şehitlerimizin Emanetleri Bizim İçin Kıymetli"

Vali Selçuk Aslan, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin emaneti olan aileleriyle her daim yan yana olmak bizim için büyük bir onurdur" ifadelerini kullanarak, şehit ailelerine olan derin saygı ve bağlılığını vurguladı. Bu sözler, devletin şehit ailelerine olan sonsuz desteğinin ve onları her koşulda koruma altına alma taahhüdünün bir göstergesi olarak kabul ediliyor.