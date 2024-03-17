Validen şehit ailesine anlamlı ziyaret

Şehit Mustafa Kuru'nun Babası Sadettin Kuru'ya Moral Ziyareti
1997 yılında, Mardin'in Midyat ilçesinde vatanı için canını feda eden kahraman Mustafa Kuru'nun babası Sadettin Kuru, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın ziyaretiyle moral buldu. Vali Aslan, şehit babasıyla yakından ilgilenerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve acil şifalar diledi. Bu ziyaret, şehit ailelerine yönelik devletin şefkatli yüzünü ve sürekli desteğini yansıtan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
"Şehitlerimizin Emanetleri Bizim İçin Kıymetli"
Vali Selçuk Aslan, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin emaneti olan aileleriyle her daim yan yana olmak bizim için büyük bir onurdur" ifadelerini kullanarak, şehit ailelerine olan derin saygı ve bağlılığını vurguladı. Bu sözler, devletin şehit ailelerine olan sonsuz desteğinin ve onları her koşulda koruma altına alma taahhüdünün bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.