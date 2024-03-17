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Validen şehit ailesine anlamlı ziyaret

Düzce'nin saygıdeğer Valisi Selçuk Aslan, derin bir anlayış ve samimiyetle, şehit ailelerine olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Bu kapsamda, Düzce Valisi, Özel Çağsu Hastanesi'nde tedavi görmekte olan bir şehit babası Sadettin Kuru'yu ziyaret ederek, hem moral verdi hem de geçmiş olsun dileklerini iletti.

İhlas Haber Ajansı
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Validen şehit ailesine anlamlı ziyaret
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Şehit Mustafa Kuru'nun Babası Sadettin Kuru'ya Moral Ziyareti

1997 yılında, Mardin'in Midyat ilçesinde vatanı için canını feda eden kahraman Mustafa Kuru'nun babası Sadettin Kuru, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın ziyaretiyle moral buldu. Vali Aslan, şehit babasıyla yakından ilgilenerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve acil şifalar diledi. Bu ziyaret, şehit ailelerine yönelik devletin şefkatli yüzünü ve sürekli desteğini yansıtan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Validen şehit ailesine anlamlı ziyaret

"Şehitlerimizin Emanetleri Bizim İçin Kıymetli"

Vali Selçuk Aslan, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin emaneti olan aileleriyle her daim yan yana olmak bizim için büyük bir onurdur" ifadelerini kullanarak, şehit ailelerine olan derin saygı ve bağlılığını vurguladı. Bu sözler, devletin şehit ailelerine olan sonsuz desteğinin ve onları her koşulda koruma altına alma taahhüdünün bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
# ziyaret, düzce

17 Mar 2024 - 12:33 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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