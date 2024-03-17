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Lenf nodlarındaki büyüme ne anlama geliyor?

Lenf nodu büyümesinin sebepleri, nasıl teşhis edildiği ve tedavi yöntemleri hakkında Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Kurnaz'dan hayati bilgiler. Lenf kanseri ve diğer nedenler arasındaki farkları keşfedin…

Esra Perçin
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Lenf nodlarındaki büyüme ne anlama geliyor?
Lenf nodlarındaki büyüme ne anlama geliyor?
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Lenf nodlarının önemi ve büyüme işaretleri

Lenf nodları, vücut savunmasında hayati roller üstlenir. Normalde 1 santim altında olan bu nodların 2 santim üzerine çıkması, dikkat edilmesi gereken bir durumu işaret eder. Doç. Dr. Fatih Kurnaz, lenf nodu büyümesinin her zaman ciddi bir hastalığın belirtisi olmadığını, ancak belirli özelliklerin (sabitlik, sertlik) kanser riskini artırabileceğini belirtiyor.

Lenf nodlarındaki büyüme ne anlama geliyor?

Lenfoma ve diğer kanserlerle ilişkili büyüme

 Lenf nodu büyümesine yol açan faktörler arasında enfeksiyonlar, lenfoma, diğer kanser türleri ve romatizmal hastalıklar bulunur. Ağrısız ve esnek lenf nodları genellikle lenfoma belirtisi olabilirken, enfeksiyon kaynaklı büyümeler ağrılı ve hassas olma eğilimindedir.

Lenf nodlarındaki büyüme ne anlama geliyor?

Enfeksiyon kaynaklı lenf nodu büyümeleri

 EBV/CMV virüsleri, HIV, tüberküloz ve kedi tırmığı hastalığı gibi enfeksiyonlar lenf nodlarında büyümeye neden olabilir. Doç. Dr. Kurnaz, enfeksiyon belirtileri arasında yer alan ateş, gece terlemesi ve kilo kaybının yanı sıra lenf nodu büyümesinin de dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguluyor.Lenf nodlarındaki büyüme ne anlama geliyor?

Lenf nodu büyümesinin teşhisi

Lenf nodu büyümesinin teşhisinde ilk adım fizik muayenedir. Doç. Dr. Kurnaz, büyümenin niteliğini belirlemek için görüntüleme yöntemleri ve gerekirse biyopsinin önemine dikkat çekiyor. Bu adımlar, doğru tedavi planının oluşturulmasında kritik rol oynar.Lenf nodlarındaki büyüme ne anlama geliyor?

Tedavi sürecine doğru ilk adım

Lenf nodu büyümesi fark edildiğinde hızlı bir şekilde doktora başvurmak önemlidir. Doç. Dr. Kurnaz, bazı durumların yakından takip edilmesi gerektiğini, bazılarının ise ileri tetkik ve tedavi gerektirdiğini belirtiyor. Tedavi süreci, büyümenin altında yatan nedenlere göre değişiklik gösterir.Lenf nodlarındaki büyüme ne anlama geliyor?

Bu bilgiler ışığında, lenf nodu büyümesi gözlemlendiğinde panik yapmak yerine, detaylı bir muayene ve gerekli tetkiklerle durumu aydınlatmak ve uygun tedaviye yönlendirmek esastır.

# tedavi

17 Mar 2024 - 12:27 - Sağlık

Mahreç  Esra Perçin

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