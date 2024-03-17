Mehmetçikle ramazan buluşması

Vatani Görevin İftar Buluşmaları
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar programında vatani hizmetlerini yerine getiren askerlerle bir araya geldi. Program, ezanın okunmasıyla başlayan oruç açma ritüeliyle manevi bir atmosferde gerçekleşti. İftar yemeği, Vali Aslan ve askerler arasında samimi sohbetlere sahne oldu.
Üst Düzey Katılım ve Dua
İftar programına, Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Müftü Osman Aydın gibi önemli isimler de katıldı. Yemeğin ardından yapılan dua ile program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.
Vali Aslan'dan Mehmetçiklere Övgü
Vali Selçuk Aslan, iftar buluşmasıyla ilgili duygularını, "Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve Askerlik Şubesinde görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizle bir arada olmak, onların Ramazanını kutlamak bizler için büyük bir onur" şeklinde ifade etti. Askerlerin farklı vilayetlerden gelerek Düzce'de bir araya geldiğini ve her birinin farklı hayalleri, hedefleri olduğunu belirten Vali Aslan, askerlere açık yollar diledi.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.