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Mehmetçikle ramazan buluşması

Düzce'nin saygın Valisi Selçuk Aslan, kutsal Ramazan ayının maneviyatını, Jandarma Komutanlığı ve Askerlik Şubesinde görev yapan askerlerle paylaştı. Bu özel buluşma, birlik ve beraberliğin simgesi olarak dikkat çekti.

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Mehmetçikle ramazan buluşması mask
Mehmetçikle ramazan buluşması
Mehmetçikle ramazan buluşması
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Vatani Görevin İftar Buluşmaları

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar programında vatani hizmetlerini yerine getiren askerlerle bir araya geldi. Program, ezanın okunmasıyla başlayan oruç açma ritüeliyle manevi bir atmosferde gerçekleşti. İftar yemeği, Vali Aslan ve askerler arasında samimi sohbetlere sahne oldu.

Mehmetçikle ramazan buluşması

Üst Düzey Katılım ve Dua

İftar programına, Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Müftü Osman Aydın gibi önemli isimler de katıldı. Yemeğin ardından yapılan dua ile program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

Vali Aslan'dan Mehmetçiklere Övgü

Vali Selçuk Aslan, iftar buluşmasıyla ilgili duygularını, "Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve Askerlik Şubesinde görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizle bir arada olmak, onların Ramazanını kutlamak bizler için büyük bir onur" şeklinde ifade etti. Askerlerin farklı vilayetlerden gelerek Düzce'de bir araya geldiğini ve her birinin farklı hayalleri, hedefleri olduğunu belirten Vali Aslan, askerlere açık yollar diledi.Mehmetçikle ramazan buluşması
# düzce, jandarma

17 Mar 2024 - 12:36 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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