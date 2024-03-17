Mehmetçikle ramazan buluşması

Vatani Görevin İftar Buluşmaları

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar programında vatani hizmetlerini yerine getiren askerlerle bir araya geldi. Program, ezanın okunmasıyla başlayan oruç açma ritüeliyle manevi bir atmosferde gerçekleşti. İftar yemeği, Vali Aslan ve askerler arasında samimi sohbetlere sahne oldu.

Üst Düzey Katılım ve Dua

İftar programına, Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Müftü Osman Aydın gibi önemli isimler de katıldı. Yemeğin ardından yapılan dua ile program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

Vali Aslan'dan Mehmetçiklere Övgü

Vali Selçuk Aslan, iftar buluşmasıyla ilgili duygularını, "Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve Askerlik Şubesinde görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizle bir arada olmak, onların Ramazanını kutlamak bizler için büyük bir onur" şeklinde ifade etti. Askerlerin farklı vilayetlerden gelerek Düzce'de bir araya geldiğini ve her birinin farklı hayalleri, hedefleri olduğunu belirten Vali Aslan, askerlere açık yollar diledi.