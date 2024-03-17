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Cep telefonu patlayınca sahibi nereye kaçacağını şaşırdı…

Bir teknik serviste meydana gelen cep telefonu bataryası patlaması, telefonun sahibi ve servis elamanına korkulu anlar yaşattı. Güvenlik kamerasına yansıyan bu tehlikeli olay, lityum bataryaların kullanımı ve değişimi sırasında alınması gereken güvenlik önlemlerini hatırlattı…

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Cep telefonu patlayınca sahibi nereye kaçacağını şaşırdı… mask
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Ani patlama

Çankırı'nın merkezindeki bir teknik serviste, tamir için bırakılan bir cep telefonunun bataryası, değişim işlemi sırasında beklenmedik bir şekilde patladı ve alev aldı. Bu tehlikeli an, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından detaylı bir şekilde kayıt altına alındı.

Teknik serviste korku dolu anlar

Olay, müşteri tarafından batarya değişimi için servise getirilen bir cep telefonuyla başladı. Yeni batarya takılmasının ardından, eski batarya aniden patladı ve alevler yükseldi. Bu durum, teknik servisteki herkesi derinden etkiledi.

Panikle kaçış

Patlama sonucu oluşan alevler, teknik servisteki vatandaşları büyük bir panik içine soktu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, vatandaşların hızla dışarıya kaçıştığı ve tehlikeli bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Teknik servis çalışanının açıklaması

Yaşanan olayın ardından teknik servis personeli Gökhan Taşcı, yaşadıklarını paylaştı. Taşcı, pil değişiminin standart prosedürlere uygun olarak yapıldığını ancak eski pilin neden alev aldığını anlamakta güçlük çektiklerini belirtti. Lityum pillerin hassas yapısına dikkat çekerek, yanlış müdahalelerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Lityum pil güvenliği konusunda uyarı

Bu olay, cep telefonlarında yaygın olarak kullanılan lityum pillerin potansiyel tehlikelerini bir kez daha gündeme getirdi. Yanlış araçlarla yapılan müdahaleler veya kutupların kısa devre yapması gibi durumlar, ciddi güvenlik riskleri oluşturabiliyor.

Güvenlik önlemlerinin önemi

Cep telefonu bataryalarının değişimi ve kullanımı sırasında yaşanabilecek riskler, kullanıcıları ve teknik servis çalışanlarını daha dikkatli olmaya davet ediyor. Batarya değişimi gibi hassas işlemler sırasında alınacak güvenlik önlemleri, bu tür tehlikeli olayların önlenmesinde büyük önem taşıyor.

# değişim

17 Mar 2024 - 14:00 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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