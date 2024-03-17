Yeni sahil projesi! Kapuz plajı yenileniyor

Üç Plaj Bir Arada: Kapuz'da Yenilik Rüzgarları
Başkan Alan'ın açıklamalarına göre, Kapuz Plajı'nda daha önce gerçekleştirilen restorasyon ve iyileştirme çalışmaları, yeni projenin sadece bir başlangıcı. Yeni proje, Kapuz bölgesini daha da cazip bir hale getirerek, üç farklı plajı halkın hizmetine sunmayı amaçlıyor. Bu plajlardan biri, haftanın her günü sadece kadınlara ayrılacak, böylece kadınlar deniz ve güneşin keyfini özgürce çıkarabilecek.
Güneşin Batışı Eşliğinde Yürüyüş Keyfi
Alan, projenin bir diğer önemli unsuru olarak, akşam saatlerinde tüm Zonguldaklılar ve şehir misafirlerine keyifli bir yürüyüş alanı ve eşsiz manzara sunulacağını belirtti. Kapuz bölgesi, güneşin batışının en güzel izlendiği noktalardan biri olarak öne çıkacak ve şehrin estetiğine büyük katkılar sağlayacak.
Kapuz Sahil Birleştirme Projesi: Zonguldak'a Değer Katıyor
Başkan Alan, Kapuz sahil birleştirme projesinin, Zonguldak'a ve tüm halkına hayırlı olmasını diledi. Proje, şehrin kıyı şeridini genişleterek, hem yerel halkın hem de turistlerin deniz ve güneşin tadını çıkarabileceği, aynı zamanda akşamları eşsiz manzaralar eşliğinde yürüyüş yapabileceği bir alan yaratmayı hedefliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.