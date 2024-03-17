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Bolu vefat edenler.. 17 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 17 Mart 2024 Bugün 3 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
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Bolu vefat edenler.. 17 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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EMİN KOÇHAN

Mudurnu ilçesi Vakıfaktaş köyü İmamlar mahallesi sakinlerinden (Merhume) Hacer KOÇHAN’ın eşi, İfakat, Nezaket, Fethi, Nezahat, Salih, Sabri, Saip KOÇHAN’ın  babaları;

Cenazesi bugün Beşkavaklar mahallesi Öksüz tekke camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.

HASAN AKMAZ

Kıbrıscık ilçesi Yazıca köyü Halkından Adil ve Selnur AKMAZ’ın oğulları, Volkan AKMAZ’ın abisi, Melek AKMAZ’ın eşi;

Cenazesi bugün Kalıcı konutlar camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

FATMA TURAN

İstanbul zeytinburnunda öğle namazına mütakip defnedilecektir.
# istanbul, mudurnu

17 Mar 2024 - 12:49 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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