Bolu vefat edenler.. 17 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

EMİN KOÇHAN
Mudurnu ilçesi Vakıfaktaş köyü İmamlar mahallesi sakinlerinden (Merhume) Hacer KOÇHAN’ın eşi, İfakat, Nezaket, Fethi, Nezahat, Salih, Sabri, Saip KOÇHAN’ın babaları;
Cenazesi bugün Beşkavaklar mahallesi Öksüz tekke camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
HASAN AKMAZ
Kıbrıscık ilçesi Yazıca köyü Halkından Adil ve Selnur AKMAZ’ın oğulları, Volkan AKMAZ’ın abisi, Melek AKMAZ’ın eşi;
Cenazesi bugün Kalıcı konutlar camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
FATMA TURAN
İstanbul zeytinburnunda öğle namazına mütakip defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.