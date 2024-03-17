Banyoda iple asılmış halde bulundu!

Psikolojik Sorunlar ve Yaşam Mücadelesi
Edinilen bilgilere göre, D.K'nın psikolojik sorunlarla mücadele ettiği biliniyordu. Yaşamının son dönemlerinde bu sorunlarla başa çıkmaya çalışan D.K, ne yazık ki kendini banyoda iple asarak hayatına son verme kararı aldı. Bu karar, ailesi ve yakın çevresinde büyük bir şok ve üzüntü yarattı.
Olay Yerine Hızla Ulaşan Ekipler
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, D.K'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin sonucunda, D.K'nın cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.