Banyoda iple asılmış halde bulundu!

Psikolojik Sorunlar ve Yaşam Mücadelesi

Edinilen bilgilere göre, D.K'nın psikolojik sorunlarla mücadele ettiği biliniyordu. Yaşamının son dönemlerinde bu sorunlarla başa çıkmaya çalışan D.K, ne yazık ki kendini banyoda iple asarak hayatına son verme kararı aldı. Bu karar, ailesi ve yakın çevresinde büyük bir şok ve üzüntü yarattı.

Olay Yerine Hızla Ulaşan Ekipler

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, D.K'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin sonucunda, D.K'nın cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.