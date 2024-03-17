Bolu stadyum projesi İstanbul'da göz kamaştırdı: Bakan Bak'tan heyecanlandıran açıklama!

Ümraniye'deki Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisi'nin görkemli açılışıyla Türkiye, spor altyapısına yeni bir mücevher ekledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın katılımıyla gerçekleşen bu etkinlik, Türkiye'nin spor alanında attığı dev adımları gözler önüne seriyor.

Bolu'ya modern bir stadyum geliyor

Türkiye genelinde spor altyapısını güçlendirmeye odaklanan hükümet, Bolu'ya modern bir stadyum kazandırma projelerini İstanbul'da da duyurdu. Bakan Osman Aşkın Bak'ın vurguladığı gibi, hükümetin hedefi tatil yapmak değil, Türkiye'nin dört bir yanına kalıcı eserler bırakmaktır. Bu bağlamda Bolu, yeni stadyum projesi ile spor altyapısında önemli bir yere sahip olacak.

Spor tesisleri toplumu birleştiriyor

Sporun toplumsal birleştirici gücüne dikkat çeken Bakan Bak, spor tesislerinin sadece fiziksel değil, aynı zamanda sosyal bir işlev gördüğünü vurguladı. Ümraniye'deki açılışı yapılan tesiste yılda 4 bin sporcunun yetişmesi hedefleniyor. Futbol, voleybol, basketbol ve fitness dallarında eğitimlerin verileceği bu tesis, sağlıklı ve uyumlu bireylerin yetişmesine katkı sağlayacak.

Türkiye'de spor devrimi

Son 22 yılda Türkiye'de spor alanında yaşanan devrimi hatırlatan Bakan Bak, Cumhurbaşkanı'nın destekleriyle stadyumlar, spor salonları, yüzme havuzları gibi binlerce spor tesisi inşa edildiğini belirtti. Bu tesisler, Türkiye'nin her köşesinde sporun gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

Spor, bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol oynuyor

Bakan Osman Aşkın Bak, sporun özellikle gençler arasında bağımlılıkla mücadelede kritik bir rol oynadığını belirtti. Anne ve babalara çocuklarını spor tesislerine getirmeleri çağrısında bulunan Bakan Bak, bu tesislerin kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı bir nesil yetiştirme misyonuna hizmet ettiğini vurguladı.