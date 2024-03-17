- Asayiş

Korkutan soba yangını, iki yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Hasanlı Köyü'nde yaşanan bir yangın, yerel halkı derinden etkiledi. İki katlı bir evin salonunda başlayan yangın, hızla büyüyerek evin birinci katının salon ve mutfak kısmını küle çevirdi. Olay, yangın güvenliği ve evdeki soba kullanımı konularında ciddi soru işaretleri uyandırdı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Korkutan soba yangını, iki yaralı mask
Korkutan soba yangını, iki yaralı
Korkutan soba yangını, iki yaralı
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Yangının Detayları ve İlk Müdahale

Edinilen bilgilere göre, yangın evin salon bölümünde bulunan sobadan kaynaklandı. Alevlerin hızla yayılmasıyla birlikte ev sakinleri ve çevredeki komşular büyük bir panik yaşadı. Olayın ihbar edilmesi üzerine, bölgeye hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Profesyonel müdahale ile yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Korkutan soba yangını, iki yaralı

Yaralananlar ve Sağlık Durumları

Yangın sırasında dumandan etkilenen ve ellerinde yanıklar oluşan S.O (22) ve S.A (21), hemen Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi verilirken, tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının iyiye gittiği belirtildi. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

Yangın Güvenliği Uyarısı ve Önlemler

Bu tür olaylar, evlerde yangın güvenliği önlemlerinin ne kadar hayati önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne seriyor. İtfaiye yetkilileri, özellikle kış aylarında soba ve diğer ısıtma cihazlarının kullanımı sırasında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, yangın anında hızlı müdahale edebilmek için evlerde yangın söndürücü bulundurulmasının önemi de hatırlatılıyor.Korkutan soba yangını, iki yaralı

17 Mar 2024 - 12:57 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL