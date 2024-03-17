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Duyarlı öğrenciden alkışlanacak hareket

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan bir ortaokul öğrencisi, şiir yarışmasında elde ettiği başarıyı anlamlı bir bağışa dönüştürdü. Yusuf Yılmaz adındaki bu genç öğrenci, şiir alanındaki üstün yeteneğini kullanarak kazandığı bin liralık ödülü Gazze'ye bağışlama kararı aldı.

İhlas Haber Ajansı
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Duyarlı öğrenciden alkışlanacak hareket mask
Duyarlı öğrenciden alkışlanacak hareket
Duyarlı öğrenciden alkışlanacak hareket
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İlham Veren Birincilik

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ezbere şiir okuma yarışmasında Alaplı Merkez Ortaokul öğrencisi Yusuf Yılmaz, rakiplerini geride bırakarak ilçe birincisi oldu. Yarışmanın ardından elde ettiği ödülü, Türkiye Diyanet Vakfı Alaplı Şubesi aracılığıyla Gazze'ye bağışlama kararını açıkladı.

Duyarlı öğrenciden alkışlanacak hareket

"Bu Çorbada Benim de Bir Tuzum Olsun"

Yusuf Yılmaz, duygularını paylaşırken, "Kazanırsam ödülümü Gazze'ye bağışlayacağım" dediğini hatırlatarak, kazanmanın verdiği mutlulukla bağış kararını hayata geçirdiğini belirtti. Yılmaz, "Dünyanın en zengin insanı olarak görüyorum kendimi çünkü bütün paramı anlamlı bir şekilde kullanma şansı buldum" ifadelerini kullandı.Duyarlı öğrenciden alkışlanacak hareket
# türkiye, zengin

17 Mar 2024 - 13:02 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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