Duyarlı öğrenciden alkışlanacak hareket

İlham Veren Birincilik

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ezbere şiir okuma yarışmasında Alaplı Merkez Ortaokul öğrencisi Yusuf Yılmaz, rakiplerini geride bırakarak ilçe birincisi oldu. Yarışmanın ardından elde ettiği ödülü, Türkiye Diyanet Vakfı Alaplı Şubesi aracılığıyla Gazze'ye bağışlama kararını açıkladı.

"Bu Çorbada Benim de Bir Tuzum Olsun"

Yusuf Yılmaz, duygularını paylaşırken, "Kazanırsam ödülümü Gazze'ye bağışlayacağım" dediğini hatırlatarak, kazanmanın verdiği mutlulukla bağış kararını hayata geçirdiğini belirtti. Yılmaz, "Dünyanın en zengin insanı olarak görüyorum kendimi çünkü bütün paramı anlamlı bir şekilde kullanma şansı buldum" ifadelerini kullandı.