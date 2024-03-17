Duyarlı öğrenciden alkışlanacak hareket

İlham Veren Birincilik
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ezbere şiir okuma yarışmasında Alaplı Merkez Ortaokul öğrencisi Yusuf Yılmaz, rakiplerini geride bırakarak ilçe birincisi oldu. Yarışmanın ardından elde ettiği ödülü, Türkiye Diyanet Vakfı Alaplı Şubesi aracılığıyla Gazze'ye bağışlama kararını açıkladı.
"Bu Çorbada Benim de Bir Tuzum Olsun"
Yusuf Yılmaz, duygularını paylaşırken, "Kazanırsam ödülümü Gazze'ye bağışlayacağım" dediğini hatırlatarak, kazanmanın verdiği mutlulukla bağış kararını hayata geçirdiğini belirtti. Yılmaz, "Dünyanın en zengin insanı olarak görüyorum kendimi çünkü bütün paramı anlamlı bir şekilde kullanma şansı buldum" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.