Şehit annesinin evi alevlere teslim oldu

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Yangının Detayları ve İtfaiye Müdahalesi

Cide'ye bağlı Öveçler köyünde gerçekleşen olay, yerel saatle sabah erken saatlerde başladı. Şehit annesi Fatma Tepe'nin evinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin ve Cide Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin hızlı müdahalesi sayesinde diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Ancak yangın, evi kullanılamaz hale getirdi.

Şehit Annesi Hastaneye Kaldırıldı

Yangında yaralanan Fatma Tepe, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dumandan etkilenen şehit annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verilirken, toplumun ve yetkililerin desteğiyle iyileşme sürecinin başladığı belirtildi.