Şehit annesinin evi alevlere teslim oldu

Yangının Detayları ve İtfaiye Müdahalesi
Cide'ye bağlı Öveçler köyünde gerçekleşen olay, yerel saatle sabah erken saatlerde başladı. Şehit annesi Fatma Tepe'nin evinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin ve Cide Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin hızlı müdahalesi sayesinde diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Ancak yangın, evi kullanılamaz hale getirdi.
Şehit Annesi Hastaneye Kaldırıldı
Yangında yaralanan Fatma Tepe, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dumandan etkilenen şehit annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verilirken, toplumun ve yetkililerin desteğiyle iyileşme sürecinin başladığı belirtildi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.