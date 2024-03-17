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Şehit annesinin evi alevlere teslim oldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Şehit Jandarma Er Mevlüt Tepe'nin annesi Fatma Tepe'nin evinde çıkan yangın, bölgeyi yasa boğdu. Henüz sebebi belirlenemeyen yangın, kısa sürede evi tamamen sardı. Acil müdahale ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, şehit annesi Fatma Tepe dumandan etkilenerek yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Şehit annesinin evi alevlere teslim oldu
Şehit annesinin evi alevlere teslim oldu
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Yangının Detayları ve İtfaiye Müdahalesi

Cide'ye bağlı Öveçler köyünde gerçekleşen olay, yerel saatle sabah erken saatlerde başladı. Şehit annesi Fatma Tepe'nin evinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin ve Cide Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin hızlı müdahalesi sayesinde diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Ancak yangın, evi kullanılamaz hale getirdi.

Şehit annesinin evi alevlere teslim oldu

Şehit Annesi Hastaneye Kaldırıldı

Yangında yaralanan Fatma Tepe, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dumandan etkilenen şehit annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verilirken, toplumun ve yetkililerin desteğiyle iyileşme sürecinin başladığı belirtildi.

Şehit annesinin evi alevlere teslim oldu
# orman

17 Mar 2024 - 13:06 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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