- Gündem

Hafızlık yolunda bir babanın vasiyeti

Pandemi döneminin acı kayıplarından biri olan İnebolu Hacımehmet köyü İmam Hatibi Ramazan Şahin, korona virüs nedeniyle 2021 yılında hayatını kaybetti. Ancak, onun ardında bıraktığı vasiyet, kızı Nazlı Hilal Şahin için hayat değiştiren bir yolculuğun başlangıcı oldu. Nazlı Hilal, babasının son dileğini yerine getirerek hafızlık unvanını kazandı. Bu duygusal ve ilham verici hikaye, herkesi derinden etkiledi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Hafızlık yolunda bir babanın vasiyeti mask
Hafızlık yolunda bir babanın vasiyeti
Hafızlık yolunda bir babanın vasiyeti
Haber albümü için resme tıklayın

Bir Vasiyetin Gücü: Hafızlık Yolculuğu

Ramazan Şahin'in vefatı, ailesi ve sevenleri için büyük bir kayıp oldu. Ancak, onun kızı Nazlı Hilal'e bıraktığı vasiyet, bu acıyı bir umuda dönüştürdü. Seydiler Seyid Zülkar Vakfı M. Naim Karaman Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi olan Nazlı Hilal, babasının bu son isteğini yerine getirmek için hafızlık eğitimine yoğun bir şekilde odaklandı. Geçen ay girdiği sınavda büyük bir başarı göstererek hafız unvanını elde etti.

Hafızlık yolunda bir babanın vasiyeti

Duygusal Anlar: Bir Babanın Mirası

Nazlı Hilal'in hafızlık sınavındaki başarısı, annesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Genç hafız, "Babamın vasiyetini yerine getirerek hafızlığımı bitirdim. Gökyüzünü yıldızlar, yeryüzünü hafızlar süsler," diyerek duygularını ifade etti. Bu başarı, sadece bir ailenin değil, tüm toplumun kalbinde özel bir yer edindi.Hafızlık yolunda bir babanın vasiyeti

Teşekkürler ve Takdirler

Nazlı Hilal, bu zorlu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Hocalarına, ailesine ve arkadaşlarına minnettarlığını dile getiren genç hafız, babasının vasiyetini yerine getirmenin gururunu yaşadığını belirtti. Onun hikayesi, kayıpların ardından bile umudun ve azmin nasıl zaferler kazandırabileceğinin canlı bir örneği oldu.

# destek, ramazan

17 Mar 2024 - 13:10 Kastamonu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL