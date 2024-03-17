Hafızlık yolunda bir babanın vasiyeti

Bir Vasiyetin Gücü: Hafızlık Yolculuğu

Ramazan Şahin'in vefatı, ailesi ve sevenleri için büyük bir kayıp oldu. Ancak, onun kızı Nazlı Hilal'e bıraktığı vasiyet, bu acıyı bir umuda dönüştürdü. Seydiler Seyid Zülkar Vakfı M. Naim Karaman Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi olan Nazlı Hilal, babasının bu son isteğini yerine getirmek için hafızlık eğitimine yoğun bir şekilde odaklandı. Geçen ay girdiği sınavda büyük bir başarı göstererek hafız unvanını elde etti.

Duygusal Anlar: Bir Babanın Mirası

Nazlı Hilal'in hafızlık sınavındaki başarısı, annesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Genç hafız, "Babamın vasiyetini yerine getirerek hafızlığımı bitirdim. Gökyüzünü yıldızlar, yeryüzünü hafızlar süsler," diyerek duygularını ifade etti. Bu başarı, sadece bir ailenin değil, tüm toplumun kalbinde özel bir yer edindi.

Teşekkürler ve Takdirler

Nazlı Hilal, bu zorlu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Hocalarına, ailesine ve arkadaşlarına minnettarlığını dile getiren genç hafız, babasının vasiyetini yerine getirmenin gururunu yaşadığını belirtti. Onun hikayesi, kayıpların ardından bile umudun ve azmin nasıl zaferler kazandırabileceğinin canlı bir örneği oldu.