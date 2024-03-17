Bolu'da mahkumların beslenme kalitesi artıyor

Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu, mahkumların beslenme standartlarını yükseltmek için önemli bir adım atıyor. Kurum, sağlıklı beslenme konusunda farkındalık yaratmak ve mahkumların diyetine kaliteli beyaz et eklemek amacıyla bir ihale düzenliyor.

Beyaz et ihalesiyle sağlığa yatırım

Bu ihale, Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun, mahkumların sağlıklı gıdalarla beslenmesine verdiği önemin bir göstergesi. Kaliteli ve sağlıklı tavuk eti temini amacıyla düzenlenen ihale, kurumun beslenme kalitesini artırma hedefine katkı sağlayacak.

İhale detayları

İhale, 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10.30'da Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun Satın Alma Biriminde gerçekleşecek. İhaleye katılacak firmaların, belirlenen tarihte ürünleri eksiksiz ve zamanında teslim etmeleri gerekecek, bu da ihale sürecinin kritik bir parçası.

Teslimat süreci ve şartları

İhaleyi kazanan firma veya firmalar, 91 gün boyunca kuruma tavuk eti teslim edecek. Bu süreç, kurumun mahkumlara yönelik düzenli ve sağlıklı beslenme programının bir parçası olacak ve teslimatların zamanında yapılması büyük önem taşıyacak.

Zamanında teslimatın önemi vurgulanıyor

Mahkumların beslenme programlarının aksamadan devam edebilmesi için teslimatların zamanında yapılması gerekiyor. Bu, hem kurumun işleyişi hem de mahkumların sağlığı açısından hayati bir öneme sahip.

Sağlıklı beslenme ile yaşam kalitesi artışı

Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bu girişimi, mahkumların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarına ve genel yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine büyük katkı sağlayacak. Kurum, bu ihale ile sağlıklı beslenmeyi teşvik ediyor ve mahkumların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.