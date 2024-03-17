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Bolu'da mahkumların beslenme kalitesi artıyor

Bolu Ceza İnfaz Kurumu'ndan mahkumlara sağlık desteği geliyor. Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu, mahkumların sağlıklı beslenmesine yönelik önemli bir adım atarak beyaz et ihalesi düzenliyor. Beyaz et ihalesi ne zaman yapılacak? İhale şartları neler? Haberimizde…

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Bolu'da mahkumların beslenme kalitesi artıyor mask
Bolu'da mahkumların beslenme kalitesi artıyor
Bolu'da mahkumların beslenme kalitesi artıyor
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Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu, mahkumların beslenme standartlarını yükseltmek için önemli bir adım atıyor. Kurum, sağlıklı beslenme konusunda farkındalık yaratmak ve mahkumların diyetine kaliteli beyaz et eklemek amacıyla bir ihale düzenliyor.

Bolu'da mahkumların beslenme kalitesi artıyor

Beyaz et ihalesiyle sağlığa yatırım

Bu ihale, Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun, mahkumların sağlıklı gıdalarla beslenmesine verdiği önemin bir göstergesi. Kaliteli ve sağlıklı tavuk eti temini amacıyla düzenlenen ihale, kurumun beslenme kalitesini artırma hedefine katkı sağlayacak.

Bolu'da mahkumların beslenme kalitesi artıyor

İhale detayları

İhale, 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10.30'da Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun Satın Alma Biriminde gerçekleşecek. İhaleye katılacak firmaların, belirlenen tarihte ürünleri eksiksiz ve zamanında teslim etmeleri gerekecek, bu da ihale sürecinin kritik bir parçası.Bolu'da mahkumların beslenme kalitesi artıyor

Teslimat süreci ve şartları

İhaleyi kazanan firma veya firmalar, 91 gün boyunca kuruma tavuk eti teslim edecek. Bu süreç, kurumun mahkumlara yönelik düzenli ve sağlıklı beslenme programının bir parçası olacak ve teslimatların zamanında yapılması büyük önem taşıyacak.Bolu'da mahkumların beslenme kalitesi artıyor

Zamanında teslimatın önemi vurgulanıyor

Mahkumların beslenme programlarının aksamadan devam edebilmesi için teslimatların zamanında yapılması gerekiyor. Bu, hem kurumun işleyişi hem de mahkumların sağlığı açısından hayati bir öneme sahip.Bolu'da mahkumların beslenme kalitesi artıyor

Sağlıklı beslenme ile yaşam kalitesi artışı

Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bu girişimi, mahkumların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarına ve genel yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine büyük katkı sağlayacak. Kurum, bu ihale ile sağlıklı beslenmeyi teşvik ediyor ve mahkumların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.

17 Mar 2024 - 16:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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