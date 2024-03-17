Üniversite öğrencilerinden doğada uygulamalı ders

Tabiat Turizmine Katkı ve Mağaranın Keşfi
Hikmet Haberal, mağarayı tabiat turizmine kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mağara, bölge halkı dışında pek bilinmeyen bir doğa harikası olarak dikkat çekiyor. Öğrenciler, kış koşullarında mağarayı keşfederken, bölgenin yaban hayatı ve ayıların yaşam alanları hakkında da bilgilendirildi.
Mağaranın Büyüleyici Yapısı
İntaş Mağarası, yaklaşık 750 metre yürüyüş mesafesinde ve 40 metre yüksekliğe sahip etkileyici bir yapıya sahip. Yağışlı havalarda su seviyesinin yükseldiği mağara, ziyaretçilere eşsiz bir doğa deneyimi sunuyor. Haberal, mağarayı ziyaret etmek isteyenlere alan rehberleri eşliğinde gitmelerini öneriyor.
Kastamonu'nun Doğal Güzellikleri
Rize'den Kastamonu'yu ziyaret eden Engin Yüksel, bölgenin doğal güzelliklerinden ve tarihi ahşap evlerden etkilendiğini belirtti. Yüksel, Kastamonu ve İntaş Mağarası'nın mutlaka görülmesi gereken yerler olduğunu vurguladı.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.