Üniversite öğrencilerinden doğada uygulamalı ders

Tabiat Turizmine Katkı ve Mağaranın Keşfi

Hikmet Haberal, mağarayı tabiat turizmine kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mağara, bölge halkı dışında pek bilinmeyen bir doğa harikası olarak dikkat çekiyor. Öğrenciler, kış koşullarında mağarayı keşfederken, bölgenin yaban hayatı ve ayıların yaşam alanları hakkında da bilgilendirildi.

Mağaranın Büyüleyici Yapısı

İntaş Mağarası, yaklaşık 750 metre yürüyüş mesafesinde ve 40 metre yüksekliğe sahip etkileyici bir yapıya sahip. Yağışlı havalarda su seviyesinin yükseldiği mağara, ziyaretçilere eşsiz bir doğa deneyimi sunuyor. Haberal, mağarayı ziyaret etmek isteyenlere alan rehberleri eşliğinde gitmelerini öneriyor.

Kastamonu'nun Doğal Güzellikleri

Rize'den Kastamonu'yu ziyaret eden Engin Yüksel, bölgenin doğal güzelliklerinden ve tarihi ahşap evlerden etkilendiğini belirtti. Yüksel, Kastamonu ve İntaş Mağarası'nın mutlaka görülmesi gereken yerler olduğunu vurguladı.