- Eğitim

Üniversite öğrencilerinden doğada uygulamalı ders

Kastamonu Üniversitesi, ormancılık ve tabiat turizmi alanında öncü bir adım atarak, Araç ilçesindeki buz sarkıtlarıyla ünlü İntaş Mağarası'nda ders gerçekleştirdi. Turizm Fakültesi öğrencileri, öğretim görevlisi Hikmet Haberal liderliğinde, Fındıklı ve Gölcük yaylalarının muhteşem doğasında bilgi topladı ve mağarayı keşfetti.

İhlas Haber Ajansı
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Üniversite öğrencilerinden doğada uygulamalı ders
Üniversite öğrencilerinden doğada uygulamalı ders
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Tabiat Turizmine Katkı ve Mağaranın Keşfi

Hikmet Haberal, mağarayı tabiat turizmine kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mağara, bölge halkı dışında pek bilinmeyen bir doğa harikası olarak dikkat çekiyor. Öğrenciler, kış koşullarında mağarayı keşfederken, bölgenin yaban hayatı ve ayıların yaşam alanları hakkında da bilgilendirildi.

Üniversite öğrencilerinden doğada uygulamalı ders

Mağaranın Büyüleyici Yapısı

İntaş Mağarası, yaklaşık 750 metre yürüyüş mesafesinde ve 40 metre yüksekliğe sahip etkileyici bir yapıya sahip. Yağışlı havalarda su seviyesinin yükseldiği mağara, ziyaretçilere eşsiz bir doğa deneyimi sunuyor. Haberal, mağarayı ziyaret etmek isteyenlere alan rehberleri eşliğinde gitmelerini öneriyor.Üniversite öğrencilerinden doğada uygulamalı ders

Kastamonu'nun Doğal Güzellikleri

Rize'den Kastamonu'yu ziyaret eden Engin Yüksel, bölgenin doğal güzelliklerinden ve tarihi ahşap evlerden etkilendiğini belirtti. Yüksel, Kastamonu ve İntaş Mağarası'nın mutlaka görülmesi gereken yerler olduğunu vurguladı.Üniversite öğrencilerinden doğada uygulamalı ders
# doğa, ziyaret

17 Mar 2024 - 13:13 Kastamonu- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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