Kavga ettiği kişiye benzeyen şahsı rehin aldı

Kavga Sonrası Gerilim Tırmanıyor
Olay, Cide ilçesine bağlı Nasuh Mahallesi'nde bulunan Şehit Jandarma Er Murat Kalyoncu Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, A.K., akşam saatlerinde bir grupla yaşadığı kavganın ardından, gece saatlerinde kavga ettiği kişilere öfkesini sürdürdü. Bu öfke, A.K.'yi beklenmedik bir eyleme sürükledi.
Masum Vatandaş Rehin Alındı
Kavgadan saatler sonra A.K., kavga ettiği kişilere duyduğu öfkenin etkisiyle, onlardan birine benzediğini düşündüğü E.D. isimli masum bir vatandaşı tüfekle rehin aldı. Bu durum, bölgede büyük bir panik ve korkuya neden oldu.
Polis Müdahalesi ve Tutuklama
Olaya hızla müdahale eden güvenlik güçleri, yoğun çabalar sonucu A.K.'yi ikna ederek rehin alınan vatandaşı kurtardı. Gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.