Kavga ettiği kişiye benzeyen şahsı rehin aldı

Kavga Sonrası Gerilim Tırmanıyor

Olay, Cide ilçesine bağlı Nasuh Mahallesi'nde bulunan Şehit Jandarma Er Murat Kalyoncu Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, A.K., akşam saatlerinde bir grupla yaşadığı kavganın ardından, gece saatlerinde kavga ettiği kişilere öfkesini sürdürdü. Bu öfke, A.K.'yi beklenmedik bir eyleme sürükledi.

Masum Vatandaş Rehin Alındı

Kavgadan saatler sonra A.K., kavga ettiği kişilere duyduğu öfkenin etkisiyle, onlardan birine benzediğini düşündüğü E.D. isimli masum bir vatandaşı tüfekle rehin aldı. Bu durum, bölgede büyük bir panik ve korkuya neden oldu.

Polis Müdahalesi ve Tutuklama

Olaya hızla müdahale eden güvenlik güçleri, yoğun çabalar sonucu A.K.'yi ikna ederek rehin alınan vatandaşı kurtardı. Gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.