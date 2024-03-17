17 Mar 2024 - 13:22- Asayiş G:

Korkutan trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşanan feci trafik kazası, bölge sakinlerini ve yoldan geçenleri derinden sarstı. D100 karayolu üzerinde, Suluca köyü yakınlarında gerçekleşen bu üzücü olay, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar:

İhlas Haber Ajansı
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Korkutan trafik kazası: 5 kişi yaralandı mask
Korkutan trafik kazası: 5 kişi yaralandı
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İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Yaralı

Olay, Tosya ilçesi D100 karayolu, Akçakavak kavşağı Suluca köyü mevkiinde gerçekleşti. İstanbul yönüne doğru ilerleyen A.T. yönetimindeki 34 GRD 788 plakalı BMW marka otomobil ile karşı yönden gelen F.D. idaresindeki 37 ES 173 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük maddi hasar meydana geldi.

Korkutan trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada, her iki otomobilin sürücüleri A.T. ve F.D. ile birlikte, A.T.'nin aracında yolcu olarak bulunan H.T., H.T. ve R.T. isimli şahıslar yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra yaralıları Tosya Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi verilmezken, kazayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Kazanın Ardından Soruşturma Başlatıldı

Kaza sonrası olay yerine gelen güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazanın nasıl meydana geldiğine dair detaylı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın ardından yaptıkları açıklamada, sürücüleri ve yolcuları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı ve benzeri olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin artırılacağını belirtti.

# istanbul, trafik, kaza, otomobil

17 Mar 2024 - 13:22 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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