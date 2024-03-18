Düzeltme İlanı Mengen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı tüm Orman İşletme Şefliklerinde boylama ve mesaha hizmet alımı

DÜZELTME İLANI

MENGEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TÜM ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE BOYLAMA VE MESAHA HİZMET ALIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MENGEN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mengen Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Tüm Orman İşletme Şefliklerinde Boylama ve Mesaha Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/349229

1-İdarenin a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MENGEN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Besler Mah. Sıtmapınarı Cad. No:2 14840 MENGEN/BOLU c) Telefon ve faks numarası : 3743561014 - 3743561100 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



Düzeltilen Maddeler



2-İhalenin