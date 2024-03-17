2024 Model Hyundai Tucson! Fiyatı ve performansıyla göz dolduruyor

Performans ve Konforun Mükemmel Uyumu

2024 Hyundai Tucson, 180 beygir gücündeki 1.6 litrelik benzinli motoruyla dikkat çekiyor. Bu güçlü motor, tam otomatik şanzıman ile kombine edilerek, hem performans hem de konfor arayan kullanıcıların tüm beklentilerini karşılıyor. Araç, sürüş keyfini üst seviyelere taşıyan teknolojik özellikleri ve yüksek performansıyla öne çıkıyor.

Yenilikçi Tasarım ve Teknoloji

Hyundai Tucson, yenilikçi tasarımıyla da göz dolduruyor. Modern çizgileri, geniş iç hacmi ve yüksek teknolojili donanımlarıyla dikkat çeken Tucson, sınıfının en iddialı modelleri arasında yer alıyor. Araç, kullanıcılarına konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunmak için gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemleriyle donatılmış durumda.

Fiyatıyla Çıldırtacak

2024 model Hyundai Tucson'un fiyatı, piyasaya sürülmesiyle birlikte büyük bir merak konusu oldu. Beklentilerin ötesinde bir performans ve teknoloji sunan bu model, rekabetçi fiyatıyla da kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Hyundai, bu modeliyle, kaliteyi ve yeniliği uygun fiyatlarla sunarak otomobil severlerin beğenisini kazanmayı hedefliyor.



1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT

Fiyatı: 1.730.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT

Fiyatı: 2.003.875 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT

Fiyatı: 1.700.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT

Fiyatı: 1.870.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT

Fiyatı: 1.914.575 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Otomatik

Fiyatı: 2.266.076 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus PPSeatWIDev* Hibrit Otomatik

Fiyatı: 2.285.074 TL