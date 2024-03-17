2024 Model Hyundai Tucson! Fiyatı ve performansıyla göz dolduruyor

Performans ve Konforun Mükemmel Uyumu
2024 Hyundai Tucson, 180 beygir gücündeki 1.6 litrelik benzinli motoruyla dikkat çekiyor. Bu güçlü motor, tam otomatik şanzıman ile kombine edilerek, hem performans hem de konfor arayan kullanıcıların tüm beklentilerini karşılıyor. Araç, sürüş keyfini üst seviyelere taşıyan teknolojik özellikleri ve yüksek performansıyla öne çıkıyor.
Yenilikçi Tasarım ve Teknoloji
Hyundai Tucson, yenilikçi tasarımıyla da göz dolduruyor. Modern çizgileri, geniş iç hacmi ve yüksek teknolojili donanımlarıyla dikkat çeken Tucson, sınıfının en iddialı modelleri arasında yer alıyor. Araç, kullanıcılarına konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunmak için gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemleriyle donatılmış durumda.
Fiyatıyla Çıldırtacak
2024 model Hyundai Tucson'un fiyatı, piyasaya sürülmesiyle birlikte büyük bir merak konusu oldu. Beklentilerin ötesinde bir performans ve teknoloji sunan bu model, rekabetçi fiyatıyla da kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Hyundai, bu modeliyle, kaliteyi ve yeniliği uygun fiyatlarla sunarak otomobil severlerin beğenisini kazanmayı hedefliyor.
1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT
Fiyatı: 1.730.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT
Fiyatı: 2.003.875 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT
Fiyatı: 1.700.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT
Fiyatı: 1.870.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT
Fiyatı: 1.914.575 TL
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Otomatik
Fiyatı: 2.266.076 TL
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus PPSeatWIDev* Hibrit Otomatik
Fiyatı: 2.285.074 TL
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.