Hamza Efe’yi ittifak ortağı beceriksizlikle itham etti!

Dörtdivan'da TOKİ üzerinden siyasi fırtına

Dörtdivan, MHP İlçe Başkanı Hilmi Gültekin'in, AK Partili Belediye Başkanı Hamza Efe'nin TOKİ ile ilgili yaptığı açıklamalara verdiği sert tepkiyle siyasi bir gerilimin odağına yerleşti. Gültekin, Efe'nin ifadelerini, yönetimdeki başarısızlığın itirafı olarak değerlendirdi.

MHP'den AK Parti'ye yönetim eleştirisi

MHP'nin Dörtdivan İlçe Başkanı, Belediye Başkanı Hamza Efe'nin TOKİ ile ilgili sözlerini eleştirdi. Gültekin, Efe'nin açıklamalarının, ilçenin AK Parti tarafından etkisiz bir şekilde yönetildiğinin bir kabulü olduğunu savundu.

TOKİ Projesi ve yaşanan gecikmeler

Gültekin, Dörtdivan'da on yıldır tamamlanamayan ve "yılan hikayesine" dönüşen TOKİ sosyal konut projesine işaret etti. Belediye Başkanı'nın projenin tapu devirlerini gerçekleştirdiklerini iddia etmesine karşın, Gültekin bu başarıyı yetersiz buldu.

Belediye Başkanının kendi partisine eleştirisi

Gültekin, Hamza Efe'nin, son 15 yılda Dörtdivan'ın AK Parti tarafından yönetildiğini göz ardı ettiğini ve kendi partisinin yönetim hatalarını dolaylı olarak kabul ettiğini öne sürdü. Bu durum, Efe'nin kendi partisine yönelik eleştirileri olarak yorumlandı.

Dörtdivan için çağrı ve umut

MHP İlçe Başkanı, Dörtdivan'ın geleceği için daha fazla zaman kaybına yer olmadığını belirterek, "Dörtdivan'ı bu beceriksiz yönetimden kurtaracağız" şeklinde güçlü bir mesaj verdi. Bu ifadeler, ilçenin siyasi geleceği için yeni bir umut ve dönüm noktası olarak görülüyor.

Dörtdivan'da yeni bir siyasi dönem mi başlıyor?

Dörtdivan'daki bu siyasi gerilim, ilçede yeni bir siyasi dönemin habercisi olabilir. MHP'nin eleştirileri ve AK Parti'nin yanıtları, ilçenin yönetim şeklini ve geleceğini belirleyecek kritik öneme sahip. Dörtdivan halkı, bu dinamiklerin sonucunu ve ilçenin nasıl yönetileceğini dikkatle takip ediyor.