Göztepe ile Ankara Keçiörengücü puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında futbol severler, Göztepe ile Ankara Keçiörengücü arasındaki kritik mücadeleye tanık oldu. İzmir'de oynanan karşılaşma, tarafların birbirlerine üstünlük sağlayamamasıyla 0-0 sona erdi. Bu sonuçla her iki takım da kritik bir puana sahip çıktı.

İlk yarıdan öne çıkan anlar

Maçın ilk dakikalarından itibaren her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. 14. dakikada Göztepe'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta, Ogün'ün Yalçın'a yaptığı pas sonrasında yapılan vuruş az farkla auta çıktı. İlk yarının devamında, 18. dakikada Turgay'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Taha'nın kafa vuruşu direkten döndü. Bu anlar, maçın ilk yarısının kritik anlarından bazılarıydı. İlk yarının sonlarına doğru, 43. dakikada Ogün’ün sağ taraftan yaptığı ortada, Messadoudi'nin kafa vuruşu kaleci Metin'de kaldı.

İkinci yarının heyecanı

İkinci yarı daha hareketli geçti. 58. dakikada, Romulo'nun ceza sahası içine yaptığı mükemmel solo run, önce üst direğe sonra da yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Bu, maçın dönüm noktalarından biri oldu. Maçın sonlarına doğru, 86. dakikada, İsmail Köybaşı'nın sol kanattan yaptığı keskin orta, savunmaya çarparak direğe çarptı ve bir kez daha oyun alanına döndü.

Hakem ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Mustafa Kürşad Filiz, Oğuz Kağan Çalışır, Mahmut Gülle oldu.

Göztepe’nin kadrosu: Mateusz Lis, Ogün Bayrak (Fıratcan Üzüm dk. 88), Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Yalçın Kayan (Kubilay Kanatsızkuş dk. 63), Dennis (Tarkan Serbest dk. 88), Turgay Gemicibaşı (Celil Yüksel dk. 63), Billel Messaoudi (Ramon-Pascal Lundqvist dk. 63), Romulo

Keçiörengücü’nün kadrosu: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Şahverdi Çetin (Erkam Develi dk. 64), Selim Ilgaz (Moustapha Camara dk. 84), Jurgen Bardhi (Orhan Nahırcı dk. 84), Ariyibi, Dembele (Melih İnan dk. 80)

Karşılaşmada kart gören isimler

Karşılaşmada sarı kart gören isimler Göztepe’den Tugay Gemicibaşı ve Keçiörengücü’nden Ahmet Kesim oldu.