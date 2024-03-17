Fiat Fiorino, 689 bin TL'lik fiyatıyla göz kamaştırıyor! Enişteler buraya

Teknoloji ve Konfor Bir Arada
Fiat Fiorino, sahip olduğu teknolojik donanımlar ve konfor özellikleriyle de kullanıcıların beğenisini topluyor. Modern tasarımı, geniş iç mekanı ve yüksek depolama kapasitesi, Fiorino'yu hem şehir içi kullanım hem de uzun yolculuklar için ideal kılıyor. Ekonomik yakıt tüketimi ve düşük işletme maliyetleriyle dikkat çeken Fiat Fiorino, fiyat-performans oranıyla segmentinde öne çıkan modeller arasında yer alıyor.
Piyasayı Sarsan Fiyat Politikası
Fiat'ın bu agresif fiyatlandırma stratejisi, otomobil piyasasında yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor. 689 bin TL gibi rekabetçi bir fiyatla sunulan Fiat Fiorino, bu hamlesiyle hem otomobil severlerin hem de ekonomik çözümler arayan işletmelerin ilgisini çekiyor. Fiat, bu stratejisiyle piyasada önemli bir avantaj elde ederken, kullanıcılarına da kaliteli bir aracı uygun fiyatla sunma fırsatı yakalıyor.
Neden Fiat Fiorino?
Uygun Fiyat: 689 bin TL gibi rekabetçi bir fiyatla sunulması.
Çok Yönlülük: Hem aile arabası hem de hafif ticari araç olarak kullanılabilmesi.
Yüksek Yakıt Verimliliği: Ekonomik yakıt tüketimi ve düşük işletme maliyetleri.
Geniş İç Hacim: Rahat ve geniş iç mekan, yüksek depolama kapasitesi.
Teknolojik Donanımlar: Modern tasarım ve kullanıcı dostu teknolojik özellikler.
Fiat Fiorino'nun bu özellikleri, onu hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için cazip bir seçenek haline getiriyor. 689 bin TL gibi dikkat çekici bir fiyatla sunulan Fiat Fiorino, otomobil severlerin ve ekonomik araç arayışında olanların radarına girmeyi başarıyor.
İşte Fiat Fiorino Mart ayı güncel fiyat listesi…
1.4 Fire 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin
Fiyatı: 689.900 TL
1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin/LPG
Fiyatı: 709.900 TL
1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Pop Manuel Dizel
Fiyatı: 781.900 TL
1.4 Fire 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin
Fiyatı: 704.900 TL
1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin/LPG
Fiyatı: 724.900 TL
1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Safeline Manuel Dizel
Fiyatı: 796.900 TL
1.4 Fire 77HP E6D Final Premio
Fiyatı: 729.900 TL
1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin/LPG
Fiyatı: 749.900 TL
1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Premio Manuel Dizel
Fiyatı: 821.900 TL
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.