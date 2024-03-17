Hyundai i20 fiyat güncellemesiyle dikkat çekti! Fiyatı ve özellikleri neler?

Hyundai i20: Yenilikçi Tasarım ve Teknoloji
Hyundai i20, B segmentinde yer alan bir hatchback modeli olarak, yenilikçi tasarımı ve üstün teknolojik özellikleriyle öne çıkar. Yeni makyajıyla birlikte, i20'nin tasarımında radikal değişiklikler göze çarpmasa da, markanın modern çizgileri ve teknolojik yenilikleri bu modelde de kendini gösteriyor. Hyundai, i20 modelinde kullanıcıların konforunu ve güvenliğini ön planda tutarak, aracın donanımını ve performansını üst seviyeye taşıyor.
Fiyat Listesinde Devrim: Hyundai i20 Daha Ulaşılabilir
Hyundai i20'nin en çok dikkat çeken yeniliği, şüphesiz ki güncellenen fiyat listesi oldu. Marka, yeni i20 modeliyle birlikte otomobil severlere büyük bir sürpriz yaparak, fiyatlarında önemli bir düşüşe gitti. Bu fiyat güncellemesi, Hyundai i20'yi B segmentindeki en rekabetçi modellerden biri haline getiriyor. Yenilenen fiyat politikasıyla Hyundai, daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı ve otomobil sahibi olma hayalini daha ulaşılabilir kılmayı hedefliyor.
Hyundai i20'nin Yeni Fiyat Listesi: Ne Beklemeli?
Hyundai'nin yeni fiyat politikası, i20 modelinde ciddi bir fiyat avantajı sunuyor. Bu avantaj, özellikle ekonomik bir hatchback arayanlar için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor. Hyundai i20'nin yenilenen fiyat listesi, modelin donanım seviyesine ve motor seçeneklerine göre değişiklik gösterse de, genel olarak modelin daha erişilebilir bir seçenek haline geldiğini söylemek mümkün. Potansiyel alıcılar, Hyundai i20'nin yeni fiyat listesini inceleyerek, bütçelerine ve ihtiyaçlarına en uygun seçeneği kolaylıkla bulabilirler.
İşte Hyundai i20 güncel fiyat listesi…
1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel
Fiyatı: 904.000 TL
1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik
Fiyatı: 979.000 TL
1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik
Fiyatı: 1.035.000 TL
1.4 MPI 100PS Elite Benzin Otomatik
Fiyatı: 1.115.000 TL
1.0 T 100PS Jump Benzin DTC
Fiyatı: 1.035.000 TL
1.0 T 100PS Style Benzin DCT
Fiyatı: 1.085.000 TL
1.0 T 100PS Elite Benzin DCT
Fiyatı: 1.172.000 TL
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.