Atamanın arkasında ne var?

Yeniçağa Belediyesi'nde tartışmalı başkan yardımcısı ataması

Yeniçağa Belediyesi'nde gerçekleşen ve bir kadın personelin başkan yardımcısı olarak atanması, siyasi arenada dalgalar yarattı. Saadet Partisi'nin belediye başkan adayı Muharrem Narin, bu hareketi sert bir dille eleştirerek, atamanın ahlaki olmadığını ve Yeniçağa halkının parasının yanlış kullanıldığını iddia etti.

Atamanın perde arkası

Narin, söz konusu kadın personelin geçmişte Bolu Belediyesi'nde mütercim olarak çalıştığını ve herhangi bir proje yönetimi tecrübesine sahip olmadığını belirtti. Bu personelin, belediye başkanı değişikliği sonrası Yeniçağa Belediyesi'ne transfer edildiğini ve kısa sürede başkan yardımcısı yapıldığını ifade etti.

Etik ve ahlaki sorunlar

Muharrem Narin, yapılan bu atamanın yasal olmasına rağmen etik ve ahlaki olmadığını vurguladı. Narin, yasalara uygun bu atamanın Yeniçağa halkının vicdanında rahatsızlık yarattığını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Atamanın detayları ve eleştiriler

Narin, bu atama ile kadın personelin maaş ve statüsünün önemli ölçüde arttığını, bu durumun Yeniçağa halkının parasıyla gerçekleştirildiğini eleştirdi. Bu atamanın, belediye başkanı tarafından yapıldığını ve personelin memurluk hayatında ulaşabileceği en üst noktaya ulaştığını ifade etti.

Yeniçağa halkına yapılan çağrı

Saadet Partisi'nin belediye başkan adayı, Yeniçağa halkına bu atamanın arkasındaki nedenleri ve sonuçlarını düşünmeleri için çağrıda bulundu. Narin, halkın 31 Mart seçimlerinde bu durumu göz önünde bulundurarak karar vermesi gerektiğini söyledi.

Adalet ve vicdan vurgusu

Narin, konuşmasını Yeniçağa halkının vicdanına ve adalet arayışına vurgu yaparak tamamladı. Bu atamanın sadece yasal değil, aynı zamanda ahlaki ve adil olması gerektiğini belirterek, halkın bu konuda doğru kararı vereceğine olan inancını ifade etti.