MG'nin yeni nesil otomobilleri fiyatları ve özellikleri ne?

MG'nin Yeni Nesil Otomobilleri: Teknoloji ve Konfor Bir Arada

MG, otomobil piyasasında dikkat çeken modelleriyle öne çıkmaya devam ediyor. Markanın son dönemdeki yükselişi, yenilikçi tasarımları ve teknolojik özellikleriyle destekleniyor. MG HS, MG4 ve Marvel R modelleri, markanın bu yeni dönemdeki iddialı yüzünü temsil ediyor.

MG HS: Aileler İçin İdeal

MG HS modeli, geniş iç hacmi ve konforlu sürüş özellikleriyle özellikle aileler tarafından tercih ediliyor. Modern tasarımı ve yüksek performansı, bu modeli segmentinde önemli bir alternatif haline getiriyor.

MG4: Şehirli ve Dinamik

MG4, şehir içi kullanım için ideal özelliklere sahip. Kompakt boyutları, dinamik tasarımı ve ekonomik yakıt tüketimiyle dikkat çeken MG4, genç ve dinamik kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Marvel R: Elektrikli Otomobil Devrimi

Elektrikli otomobil segmentinde MG'nin iddialı modeli Marvel R, çevreci özellikleri ve sıfır emisyonuyla öne çıkıyor. Yüksek teknolojiye sahip bu model, uzun menzili ve hızlı şarj özellikleriyle elektrikli otomobil kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Fiyat Listesi Güncellendi: MG Modelleri Yeni Fiyatlarıyla Dikkat Çekiyor

MG'nin bu üç modeli için belirlenen yeni fiyatlar, otomobil severlerin dikkatini çekiyor. MG HS, MG4 ve Marvel R modelleri, 1 milyon 44 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Güncellenen fiyat listesi, ekonomik dalgalanmalar ve piyasadaki değişiklikler göz önünde bulundurularak belirlendi.





MG ZS fiyat listesi Mart 2024

ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 PS - 1.044.000 TL

ZS Comfort 1.0 AT Benzin 111 PS - 1.264.000 TL

ZS Comfort 1.0 AT Benzin 111 PS - 1.264.000 TL

ZS EV Luxury %100 Elektrik 156 PS 72.6 kWsa - 1.729.000 TL

MG HS fiyat listesi Mart 2024

HS Comfort 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 1.569.000 TL

HS Luxury 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 1.689.000 TL

E- HS PHEV Luxury Plug-in-Hibrit 258 PS 16.6 kWsa - 2.129.000 TL

MG MG4 fiyat listesi Mart 2024

MG4 Electric Comfort %100 Elektrik 170 PS 51 kWsa 1.369.000 TL

MG4 Electric Comfort %100 Elektrik 170 PS 51 kWsa 1.369.000 TL

MG4 Electric XPOWER %100 Elektrik 435 PS 64 kWsa 2.399.000 TL