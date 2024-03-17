MG'nin yeni nesil otomobilleri fiyatları ve özellikleri ne?

MG'nin Yeni Nesil Otomobilleri: Teknoloji ve Konfor Bir Arada
MG, otomobil piyasasında dikkat çeken modelleriyle öne çıkmaya devam ediyor. Markanın son dönemdeki yükselişi, yenilikçi tasarımları ve teknolojik özellikleriyle destekleniyor. MG HS, MG4 ve Marvel R modelleri, markanın bu yeni dönemdeki iddialı yüzünü temsil ediyor.
MG HS: Aileler İçin İdeal
MG HS modeli, geniş iç hacmi ve konforlu sürüş özellikleriyle özellikle aileler tarafından tercih ediliyor. Modern tasarımı ve yüksek performansı, bu modeli segmentinde önemli bir alternatif haline getiriyor.
MG4: Şehirli ve Dinamik
MG4, şehir içi kullanım için ideal özelliklere sahip. Kompakt boyutları, dinamik tasarımı ve ekonomik yakıt tüketimiyle dikkat çeken MG4, genç ve dinamik kullanıcıların beğenisini kazanıyor.
Marvel R: Elektrikli Otomobil Devrimi
Elektrikli otomobil segmentinde MG'nin iddialı modeli Marvel R, çevreci özellikleri ve sıfır emisyonuyla öne çıkıyor. Yüksek teknolojiye sahip bu model, uzun menzili ve hızlı şarj özellikleriyle elektrikli otomobil kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap veriyor.
Fiyat Listesi Güncellendi: MG Modelleri Yeni Fiyatlarıyla Dikkat Çekiyor
MG'nin bu üç modeli için belirlenen yeni fiyatlar, otomobil severlerin dikkatini çekiyor. MG HS, MG4 ve Marvel R modelleri, 1 milyon 44 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Güncellenen fiyat listesi, ekonomik dalgalanmalar ve piyasadaki değişiklikler göz önünde bulundurularak belirlendi.
MG ZS fiyat listesi Mart 2024
ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 PS - 1.044.000 TL
ZS Comfort 1.0 AT Benzin 111 PS - 1.264.000 TL
ZS Comfort 1.0 AT Benzin 111 PS - 1.264.000 TL
ZS EV Luxury %100 Elektrik 156 PS 72.6 kWsa - 1.729.000 TL
MG HS fiyat listesi Mart 2024
HS Comfort 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 1.569.000 TL
HS Luxury 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 1.689.000 TL
E- HS PHEV Luxury Plug-in-Hibrit 258 PS 16.6 kWsa - 2.129.000 TL
MG MG4 fiyat listesi Mart 2024
MG4 Electric Comfort %100 Elektrik 170 PS 51 kWsa 1.369.000 TL
MG4 Electric Comfort %100 Elektrik 170 PS 51 kWsa 1.369.000 TL
MG4 Electric XPOWER %100 Elektrik 435 PS 64 kWsa 2.399.000 TL
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.