17 Mar 2024 - 17:00- Gündem G:

Bolu’ya Bilim Merkezi yapacak

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde tekrar Bolu Belediye Başkanı olarak seçilmesi halinde Bolu Kent Müzesi yanına Bilim Merkezi yapacağını söyledi. Bilim Merkezi, her yaştan ziyaretçiye laboratuvarlar, planetaryum, kodlama atölyeleri ve daha birçok modern imkan sunacak…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
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Bolu’ya Bilim Merkezi yapacak
Bolu’ya Bilim Merkezi yapacak
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehrin eğitim ve teknoloji haritasına önemli bir katkıda bulunacak yeni bir projeyi duyurdu. Bilim ve teknolojiye ilgi duyan herkes için bir buluşma noktası olacak Bilim Merkezi, Bolu'yu bilim alanında bir adım öne taşıyacak.

Bolu’ya Bilim Merkezi yapacak

Bilim merkezinin sundukları

Planlanan Bilim Merkezi, Bolu Kent Müzesi'nin komşuluğunda, zengin içerikli laboratuvarlar, göz alıcı bir planetaryum, çocuklar ve gençler için özel olarak tasarlanmış etkinlik alanları, ileri teknoloji kodlama laboratuvarları, geniş bir kütüphane ve çok amaçlı konferans salonu ile bilimseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.Bolu’ya Bilim Merkezi yapacak

Eğitimle eğlencenin buluşma noktası

Bilim Merkezi, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini körüklemeyi hedefliyor. Merkez, bilimsel etkinliklere katılım, araştırma yapma ve yeni bilgiler öğrenme imkanlarıyla eğitim ve eğlenceyi birleştiriyor.Bolu’ya Bilim Merkezi yapacak

Araştırmanın yeni adresi

Modern Kütüphane: Bilim Merkezi içinde yer alacak olan modern kütüphane, öğrencilere ve araştırmacılara sessiz bir çalışma ortamı sunacak. Bu alan, bilgiye erişimde kolaylık ve öğrenmeyi destekleme açısından kritik bir öneme sahip olacak.

Teknoloji tutkunlarına özel atölyeler

Merkezdeki kodlama laboratuvarları, teknolojiye meraklı gençlere yönelik olarak düzenlenecek. Bu atölyelerde katılımcılar, yazılım geliştirme, robotik ve diğer pek çok teknolojik beceri üzerine eğitimler alacaklar.Bolu’ya Bilim Merkezi yapacak

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın öncülüğünde geliştirilen bu proje, şehri eğitim ve teknoloji alanında bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor. Yeni Bilim Merkezi, Bolu'da yaşayan gençlerin ve ailelerin bilime olan ilgisini artırarak, eğitim alanında yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

# teknoloji, eğitim, zengin, belediye

17 Mar 2024 - 17:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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