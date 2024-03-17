- Eğitim

2024 yılında tıp alanında büyük sınav! TUS ve STS

2024-TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları 17 Mart'ta. ÖSYM, 54 bin adayı ağırlayacak. Sınavlar, güvenlik önlemleri altında, 135 dakikalık süre içinde gerçekleşecek. Sonuçlar 17 Nisan'da.

İhlas Haber Ajansı
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2024 yılında tıp alanında büyük sınav! TUS ve STS mask
2024 yılında tıp alanında büyük sınav! TUS ve STS
2024 yılında tıp alanında büyük sınav! TUS ve STS
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Tıpta Uzmanlık ve Seviye Tespit Heyecanı

17 Mart Pazar günü, tıp dünyası için önemli bir gün. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen, tıpta uzmanlık eğitimi ve tıp doktorluğu alanında seviye tespiti yapılacak. 2024-TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) ve 2024-STS Tıp Doktorluğu (Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavı) birinci dönem sınavları, adayların mesleki kariyerlerinde önemli bir adım olacak.

2024 yılında tıp alanında büyük sınav! TUS ve STS

Geniş Katılım ve Yoğun Güvenlik Önlemleri

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamalarına göre, 2024-TUS 14 ilde, 2024-STS Tıp Doktorluğu ise sadece Ankara'da gerçekleştirilecek. TUS'un iki aşamasına toplamda 54 bin 501 aday katılırken, STS Tıp Doktorluğu sınavına bin 586 aday girecek. Sınavların güvenli bir ortamda yapılabilmesi için 7 bin 190 görevli görev alacak.2024 yılında tıp alanında büyük sınav! TUS ve STS

Sınav Detayları ve Adaylara Özel Uyarılar

Sınavlar, temel ve klinik tıp bilimleri olmak üzere iki aşamada yapılacak ve her biri 100 sorudan oluşacak. Adaylar, soruları 135 dakika içinde cevaplamaya çalışacaklar. Sınav sonuçları 17 Nisan'da açıklanacak. Ayrıca, kimlik kartını kaybeden veya uygun olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak, böylece herhangi bir mağduriyetin önüne geçilecek.2024 yılında tıp alanında büyük sınav! TUS ve STS

# nisan, ankara, pazar

17 Mar 2024 - 14:12 - Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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