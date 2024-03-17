17 Mar 2024 - 14:10- Spor G:

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig 30. Hafta karşılaşmasında Fenerbahçe bugün deplasmanda Trabzonspor’a konuk oluyor. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? mask
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig 30. Haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Papara Park’ta, Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 20:30'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, BeIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mücadelenin hakem kadrosu

Bu önemli maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy olarak belirlendi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in zirvesinde nefes kesen yarış

Süper Lig'de heyecan dorukta! Sarı-lacivertliler, ligdeki 29. maçlarının ardından 24 galibiyet, 4 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle topladıkları 76 puanla ikinci sırada yer alıyorlar. Takipçileri bordo-mavililer ise 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 49 puan toplayarak üçüncü sıradaki yerini koruyor. İki ekip arasında geçmişten gelen ve 134 maça uzanan bir rekabet bulunuyor. Bu rekabette Fenerbahçe 51 galibiyet alırken, Trabzonspor 44 zafer elde etti. 39 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligde 102. randevu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 101 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 40 galibiyetine karşılık, Trabzonspor 27 kez üstünlük sağladı. 34 maç ise eşitlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki son karşılaşma, Trabzonspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Deplasman kralı Fenerbahçe

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda büyük bir başarı gösterdi. 14 deplasman maçından 13'ünü kazanıp, birinde berabere kalan sarı-lacivertliler, toplamda 40 puan topladı ve deplasmanda kalesini 10 maçta gole kapattı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kart sınırındaki isimler

Önemli mücadele öncesi Fenerbahçe'de 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcuların yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta Adana Demirspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecekler.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni stadyumda Fenerbahçe'ye karşı üstünlük

Trabzonspor, 2016-2017 sezonundan bu yana maçlarını oynadığı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurdu. Fenerbahçe, bu statta oynanan 7 maçta yalnızca bir kez galibiyet elde edebildi.

Gol yağmuru vaat eden mücadele

Tarihler boyunca iki takım arasında oynanan maçlar, gol zengini müsabakalara sahne oldu. En gollü karşılaşma, 8 golün atıldığı ve Trabzonspor'un 5-3 üstünlüğü ile sonuçlanan bir lig maçıydı. Fenerbahçe ise en farklı galibiyetini, Kadıköy'de oynanan ve 5-2 sonuçlanan bir maçla elde etti.

Ligin en golcü takımı

Fenerbahçe, Süper Lig'de şu ana kadar rakip filelere 76 gol göndererek en golcü takım unvanını koruyor. Takım, hücum gücünü istatistiklere de yansıtarak rakiplerine gözdağı veriyor.

Teknik direktörlerin 11. randevusu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugüne kadar 10 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Avcı'nın ekipleri 5 kez galibiyet elde ederken, Kartal'ın takımları 1 kez üstünlük sağladı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

# spor, güneş

17 Mar 2024 - 14:10 Trabzon- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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