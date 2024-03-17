Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig 30. Haftasında Galatasaray, deplasmanda Recep Tayip Erdoğan Stadyumu’nda, Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 16:00'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, BeIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Mücadelenin hakem kadrosu

Bu önemli maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Bora Özkara olarak belirlendi.

Lider Galatasaray göz dolduruyor

Süper Lig'de mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, bu sezon sergilediği olağanüstü performansla adından sıkça söz ettiriyor. Toplamda 25 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle 78 puan toplayan Galatasaray, ligde liderlik koltuğunu sağlamlaştırıyor. Takım, attığı 64 golle rakiplerine korku salarken, kalesinde yalnızca 17 gol görmesiyle de savunma hattında sergilediği üstün performansla dikkat çekiyor. Galatasaray'ın savunması, ligin en az gol yiyen takımı olma unvanını elinde bulunduruyor.

5. sıradaki Kasımpaşa, zorlu rakibe karşı

Lacivert-beyazlı Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle topladığı 43 puanla ligin 5. sırasında yer alıyor. Kasımpaşa, Galatasaray karşısında zorlu bir mücadele verecek. İki takım arasındaki rekabette Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarparken, Kasımpaşa da sürpriz bir sonuç elde etmek için sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın deplasman karnesi ve seri galibiyetler

Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 33 puan topladı. Son 17 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, bu maçlardan 10'unu kazanarak muazzam bir seriye imza attı. Özellikle Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği son deplasman maçında sergilediği performansla dikkat çeken Galatasaray, Kasımpaşa karşısında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Kart sınırındaki oyuncular ve sakatlık problemleri

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira'nın bu maçta kart görmesi, takımı önemli bir mücadelede eksik bırakabilir. Ayrıca Davinson Sanchez ve Serge Aurier'in sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giymeleri beklenmiyor.

Aslan'ın rekor peşindeki 40. randevusu

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 40. kez karşı karşıya geliyor. Şimdiye dek yapılan 39 maçta Galatasaray 25 kez galip gelirken, Kasımpaşa 7 kez zafer elde etti ve 7 maç da berabere sonuçlandı. Bu rekabette Galatasaray'ın 77 golüne, Kasımpaşa 39 golle karşılık verdi. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte galibiyet sayısını artırarak rekabet üzerindeki üstünlüğünü pekiştirmeyi amaçlıyor.