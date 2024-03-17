M1 MacBook Air yeniden Türkiye’de: Türkiye fiyatı belli oldu!

Apple'ın teknoloji dünyasına damga vuran M1 MacBook Air'i artık doğrudan Apple'dan satın alamayabilirsiniz, ama bu ikonik dizüstü bilgisayar sahneden tamamen kaybolmuyor. ABD'nin önde gelen perakendecilerinden Walmart, M1 MacBook Air'i beklenmedik bir fiyatla tekrar piyasaya sürdüğünü duyurdu. İşte detaylar:

Renk seçenekleri ve yapılandırma çeşitliliği

Walmart, kullanıcıların tercihine göre gümüş, altın ve uzay grisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Ancak, daha fazla RAM veya depolama alanı arayan kullanıcılar, bu özellikleri doğrudan Walmart üzerinden yükseltemeyecekler.

Kimler için uygun?

Bu indirimli M1 MacBook Air, özellikle bütçe dostu bir giriş seviyesi dizüstü bilgisayar arayanlar için mükemmel bir seçenek olabilir. Daha yüksek performans ve kapasite arayan kullanıcılar için M3 Air veya yenilenmiş bir M2 modeli daha uygun olabilir, ancak fiyatı, birçok kişi için cazip bir başlangıç noktası sunuyor.

Yazılım desteği ve gelecek

Apple, geçmişte yeni Mac modellerinin piyasaya sürülme tarihine dayanarak yazılım güncellemeleri sağlamıştır. M1 MacBook Air, Kasım 2020'de piyasaya sürüldüğünden, yakın gelecekte yazılım desteği konusunda bir sorun yaşanması beklenmiyor. Ancak, uzun vadeli kullanım ve potansiyel yeniden satış değeri göz önünde bulundurulduğunda, yazılım güncelleme desteğinin sınırlı olabileceğini akılda tutmak önemlidir.

M1 Air Walmart’da uygun fiyatlarla

Walmart, M1 MacBook Air için ortalama 27 Bin 500 TL’lik çarpıcı bir fiyat etiketi belirleyerek Apple'ın kendi yenilenmiş ürünler mağazasındaki 35 Bin TL’lik fiyatın bile altına indi. Bu indirim, teknoloji severler için beklenmedik bir fırsat sunuyor. 8GB bellek ve 256GB depolama alanı sunan bu temel yapılandırma, kullanıcıların ihtiyaçları için yeterli olabilir.