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Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak…

2024 18 Mart, 2024 Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kaçıncı yıldönümü? 18 Mart’ta okullar tatil mi? 18 Mart Bolu programı, 18 Mart’ta ne oldu? 2024 18 Mart Çanakkale zaferi ve Şehitleri Anma Günü Bolu’da nerede olacak? Haberimizde…

Esra Perçin
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Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak… mask
Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak…
Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak…
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Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Bolu’da da düzenlenecek anma törenleri ve etkinliklerle Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anılacak. 18 Mart'ta Çanakkale'de okulların tatil olup olmadığı ve Bolu'daki etkinlik detayları için okumaya devam edin…

Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak…

Çanakkale Zaferi'nin 109. Yılı Bolu'da nasıl anılacak?

18 Mart 2024, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. yılı, Bolu'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Sabah 10.00'da başlayacak olan ilk tören, Bolu Garnizon Komutanlığı öncülüğünde Şehitlik'te düzenlenecek. Yerel yönetimler ve çeşitli dernekler, bu törende şehitlerimiz anısına çelenkler sunacak.Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak…

Bolu'da Saygı ve Anma Töreninin detayları

Bolu Belediye Bandosu'nun İstiklal Marşı performansı ile başlayacak olan tören, Atış Mangası'nın saygı atışı ile devam edecek. Garnizon Komutanlığı'ndan bir subay, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapacak, böylece törenin duygusal derinliği artacak.

Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak…

Protokol katılımıyla Anma Programı

Vali Erkan Kılıç, törende Şehitlik Defteri'ne duygusal bir mesaj bırakacak. Ardından İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından edilecek dua ile şehitlerimiz anılacak. Törenin sonunda, katılımcılar şehit kabirlerini ziyaret ederek anma etkinliklerini sürdürecek.

Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak…

Öğrencilerden orotoryo

Saat 11.00'de başlayacak olan salon programı, Sosyal Bilimler Lisesi Bilim-Sanat Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Protokol üyelerinin konuşmaları ve öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisi, etkinliğe katılanlara duygusal anlar yaşatacak.Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak…

18 Mart'ta okullar tatil mi?

Çanakkale Zaferi'nin coşkusunu yaşamak ve anma etkinliklerine katılımı artırmak amacıyla, Çanakkale Valiliği 18 Mart 2024 Pazartesi günü il genelindeki tüm okulların (hem resmi hem de özel) tatil edildiğini duyurdu. Bu karar, öğrencilerin ve öğretmenlerin de bu önemli günün anlamına ortak olmalarını sağlayacak.Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak…

Anma ve zaferin önemi

Bolu’da düzenlenecek olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri, bu tarihi zaferin ve şehitlerimizin fedakarlıklarının anlamını yad etmek için önemli bir fırsat sunuyor. Bu özel gün, millet olarak birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, geçmişimizi hatırlatan ve gelecek nesillere aktarmamız gereken değerli bir miras olarak ön plana çıkıyor.

18 Mart’ta ne oldu?

18 Mart, Türkiye'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kutlandığı ve I. Dünya Savaşı sırasında 1915 yılında yaşanan Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Türk askerlerinin anıldığı çok önemli bir gündür. Bu tarih, Osmanlı İmparatorluğu'nun, müttefik kuvvetlerine karşı kazandığı büyük zaferin simgesi olarak kabul edilir.

Çanakkale Savaşları, sadece bir zaferi temsil etmekle kalmaz, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğrunda verdiği mücadelenin de bir ifadesidir. Bu nedenle, her yıl 18 Mart'ta Türkiye genelinde çeşitli anma törenleri, etkinlikler ve programlar düzenlenir.

# türkiye, ziyaret, belediye, deniz, tarih

17 Mar 2024 - 23:58 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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