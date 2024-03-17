Bodrum FK ile Boluspor arasında kazanan çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında futbol tutkunları, Bodrum FK ve Boluspor arasındaki çekişmeli mücadeleye tanıklık etti. Maç, karşılıklı goller ve heyecan dolu anlarla 1-1 berabere sonuçlandı, futbolseverlere unutulmaz bir deneyim sundu.

Boluspor'dan golle başlangıç

Karşılaşma taktiksel derinlik ve mücadeleci ruhun öne çıktığı bir atmosferde başladı. Boluspor, 19. dakikada Daniel Avramovski'nin etkili vuruşuyla Bodrum FK savunmasının yaptığı hatayı değerlendirerek maçta öne geçti. Bu gol, maçın dinamiklerini değiştiren kritik bir an oldu.

Bodrum FK'dan hızlı cevap

Ancak Bodrum FK, bu golün şokunu çabucak atlatarak 22. dakikada Gökdeniz'in golüyle cevap verdi ve skoru 1-1'e getirdi. Gökdeniz, Kenan'ın ceza sahası içinden yaptığı şutun direkten dönmesinin ardından boş kaleye topu göndererek takımına beraberliği getirdi.

Maçın devamında gol sesi çıkmadı

Maçın ilerleyen dakikalarında her iki takım da galibiyet golü için var gücüyle mücadele etse de, bu çabalar sonuçsuz kaldı. Özellikle Musah Mohammed'in ve Samet'in kafa vuruşlarıyla gelen tehlikeli ataklar, az farkla gol olmaktan çıktı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın hakem ve takım kadrosu

Mücadelenin hakemliğini Alpaslan Şen, Erkan Akbulut ve Kürşathan Akın üstlendi.

Bodrum FK’nın kadrosu: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Brazao (Burak Çoban dk. 60), Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Ege Bilsel dk. 90), Gökdeniz Bayrakdar (Haqi dk. 84)

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Akbaba, İshak Karaoğlu, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Ercan Coşkun, Jefferson (İsgardarli dk. 70), Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 90+4), Avramovski, Tunahan Çiçek (Diarrassouba dk. 70), Gigic (Berk Yıldız dk. 81)

Goller ve kartlar

Goller: Boluspor'dan Avramovski 19. dakikada ve Bodrum FK'dan Gökdeniz Bayrakdar 22. dakikada attı.

Sarı kartlar: Boluspor'dan Jefferson ve Posmac ile Bodrum FK'dan Ahmet Aslan aldılar.